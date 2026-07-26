به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جعفر سبحانی صبح یکشنبه در دیدار رییس قوه قضاییه، پذیرش مسئولیتهای سنگین را نیازمند همت بلند و ایمان کافی دانست و از اقدامات قوه قضاییه در ساماندهی پروندههای مهریه قدردانی کرد.
این مرجع تقلید اظهار کرد: دستگاه قضایی توانسته است در مقایسه با گذشته، بخشی از مشکلات مرتبط با پروندههای مهریه را برطرف کند و این اقدام، شایسته تقدیر است.
آیتالله سبحانی همچنین بر ضرورت توجه هرچه بیشتر دستگاه قضایی به توسعه فرهنگ صلح و سازش در رسیدگیهای قضایی تأکید کرد و آن را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اختلافات و پروندههای قضایی برشمرد.
قم - مرجع تقلید شیعیان با قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در ساماندهی پروندههای مهریه، بر توجه بیش از پیش به صلح و سازش در رسیدگیهای قضایی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جعفر سبحانی صبح یکشنبه در دیدار رییس قوه قضاییه، پذیرش مسئولیتهای سنگین را نیازمند همت بلند و ایمان کافی دانست و از اقدامات قوه قضاییه در ساماندهی پروندههای مهریه قدردانی کرد.
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