به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی صبح یکشنبه در دیدار رییس قوه قضاییه، پذیرش مسئولیت‌های سنگین را نیازمند همت بلند و ایمان کافی دانست و از اقدامات قوه قضاییه در ساماندهی پرونده‌های مهریه قدردانی کرد.



این مرجع تقلید اظهار کرد: دستگاه قضایی توانسته است در مقایسه با گذشته، بخشی از مشکلات مرتبط با پرونده‌های مهریه را برطرف کند و این اقدام، شایسته تقدیر است.



آیت‌الله سبحانی همچنین بر ضرورت توجه هرچه بیشتر دستگاه قضایی به توسعه فرهنگ صلح و سازش در رسیدگی‌های قضایی تأکید کرد و آن را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی برشمرد.