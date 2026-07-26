به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حسنوند، با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده آلودگی هوا بر سلامت، گفت: آلودگی هوا پس از فشارخون بالا، دومین عامل خطر تهدیدکننده سلامت در ایران است.
وی با عنوان این مطلب که سالانه حدود ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت میشود، افزود: آلودگی هوا در جهان نیز پس از فشارخون بالا، دومین عامل خطر برای سلامت انسان به شمار میرود.
حسنوند با عنوان این مطلب که آلودگی هوا سالانه حدود هشت میلیون مرگ را به خود اختصاص میدهد، گفت: در ایران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل مرگومیرها به آلودگی هوا مرتبط است و این موضوع نشان میدهد که برخورداری از هوای پاک یک حق اساسی شهروندان است، نه یک کالای لوکس.
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: کودکان زیر پنج سال، سالمندان، زنان باردار، افراد دارای بیماریهای زمینهای و اقشار کمبرخوردار بیش از سایرین در معرض آسیب های ناشی از آلودگی هوا قرار دارند.
نظر شما