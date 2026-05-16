مسدودی موقت مسیر روستای چاووشی به باشی در شهرستان دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری دشتی در اطلاعیهای از احتمال مسدودی موقت مسیر ارتباطی روستای چاووشی به باشی در ساعات ابتدایی صبح روز یکشنبه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، در ساعاتی از صبح روز یکشنبه احتمال مسدود شدن این مسیر وجود دارد و از شهروندان و رانندگان خواسته شده است با توجه به شرایط پیشبینیشده، برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
در این اطلاعیه ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مردم، تأکید شده است رعایت توصیههای اعلامشده و همکاری شهروندان میتواند در مدیریت بهتر تردد و تسهیل اجرای برنامههای پیشبینیشده مؤثر باشد.
احتمال شنیدن صدای انفجارهای کنترلشده در شهرستان دشتی
همچنین روابط عمومی فرمانداری شهرستان دشتی در اطلاعیهای از احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترلشده در برخی ساعات صبح روز یکشنبه خبر داد و اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات چک و خنثیسازی و همچنین انهدام تعدادی از تسلیحات عملنکرده دشمن توسط تیمهای تخصصی، ممکن است در جریان این عملیات صدای انفجارهایی در سطح شهرستان شنیده شود.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در صورت شنیدن صدای انفجار، ضمن حفظ خونسردی، آرامش خود و اطرافیان را حفظ کرده و به شایعات احتمالی توجه نکنند.
این انفجارها در چارچوب عملیات کنترلشده و با هدف تأمین ایمنی منطقه انجام میشود.
