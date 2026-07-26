به خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در نشست صمیمی با روسا و هیاترئیسه دانشگاهها، اساتید و نخبگان دانشگاهی استان اظهار کرد: مدل حکمرانی ما شبکهای است و از نظرات دانشگاهها و وزارتخانههای مرتبط استفاده میکنیم.
وی با دعوت از هیاتهای اندیشهورز استانها برای همکاری در راستای ارتقای علمی، خواستار پیگیری و اقدام این هیات در بازنویسی نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی شد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل در حوزه سرمایه اجتماعی افزود: دانشگاههای استان با توجه به ظرفیتهای خود در راستای حل مسائل علوم انسانی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت گام بردارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل نیز در این نشست بیان کرد: ما بهدنبال پیوند علم با حکمرانی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی در مدیریت و توسعه استان هستیم.
ابراهیم امامی اظهار کرد: استفاده از ایدههای نو در سایه تربیت دانشگاهی، حرکت از آموزشمحوری به سمت مسألهمحوری در دانشگاهها در اولویت است و تلاش میشود از دیدگاههای دانشجویان استفاده شود.
وی تلاش برای رفع مشکلات دانشجویان و اساتید دانشگاهی بهعنوان سرمایههای انسانی در جامعه و کاهش تبعیض را یادآور شد و از تلاش برای افزایش و فراهم کردن زمینه فعالیتهای تشکلهای دانشگاهی خبر داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل افزایش ارتباط میاننسلی با هدف رفع تناقضات و رفع مشکلات را مورد تأکید قرار داد و گفت: دانشگاهها بهعنوان اتاق فکر هستند و امید که با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان چالشها را حل کنیم.
امامی تصریح کرد: کمک به سیاستگذاری در دانشگاهها برای کارآفرینی با هدف جلوگیری از فرار نخبگان نیز از جمله اولویتهای استان است که مورد پیگیری قرار میگیرد.
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