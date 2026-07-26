پرداخت ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به هنرمندان از طریق صندوق هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در نشست با اصحاب رسانه، فرهنگ، هنر و قرآن استان اظهار کرد: در دوره فعالیت دولت چهاردهم حدود ۸۰۰۰ نفر به اعضای صندوق اعتباری هنر اضافه شده و خدمات این صندوق بهطور قابل توجهی گسترش یافته است.
وی افزود: در بخش حمایتهای مالی نیز تاکنون حدود ۶۰۰میلیارد تومان تسهیلات از طریق صندوق و سایر سازوکارهای حمایتی به فعالان حوزه فرهنگ و هنر پرداخت شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیری مطالبات اصحاب رسانه بیان کرد: برای رفع مشکلات حوزه رسانه، بهویژه در زمینه بیمه و تأمین اجتماعی، مذاکرات گستردهای با دستگاههای ذیربط انجام شده و تلاش وزارتخانه بر حل مسائل این بخش متمرکز است.
صالحی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که برای رسانهها مشکل ایجاد میکرد پایان اعتبار مصوبه مربوط به انتشار آگهیهای شرکتهای دولتی بود که با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت دولت با تمدید ۵ ساله این مصوبه موافقت کرد.
وی با تأکید بر توسعه زیرساختهای فرهنگی در کشور اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع، تکمیل پروژههای فرهنگی در استانهای مختلف با جدیت دنبال میشود که افتتاح تعدادی مجموعه فرهنگی در استان اردبیل نیز در همین چارچوب انجام شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۸۲ سینما در قالبهای مختلف با ظرفیت حدود ۱۶هزار صندلی در کشور افتتاح شده که نشاندهنده توجه دولت به توسعه زیرساختهای فرهنگی و افزایش دسترسی مردم به امکانات هنری است.
صالحی از برنامهریزی برای تشکیل شورای هنر، فرهنگ و ادبیات نیز خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاستهای ملی و استانی و تقویت حمایت از حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و ادبی است.
وی تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار حمایتهای مالی، در حوزه اصلاح قوانین، رفع موانع بیمهای و مالیاتی، توسعه زیرساختها و تدوین لوایح مورد نیاز نیز اقدامات متعددی را با رویکرد حل مسائل جامعه فرهنگ و هنر دنبال میکند.
اردبیل- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگ و هنر پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در نشست با اصحاب رسانه، فرهنگ، هنر و قرآن استان اظهار کرد: در دوره فعالیت دولت چهاردهم حدود ۸۰۰۰ نفر به اعضای صندوق اعتباری هنر اضافه شده و خدمات این صندوق بهطور قابل توجهی گسترش یافته است.
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