به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر شنبه در آیین افتتاح سینمای آزادگان مشکین‌شهر - با حضور وزیر ارشادو اسلامی اظهار کرد: این طرح نماد همکاری و همدلی میان شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی است که با هم افزایی به سرانجام رسید.

وی با اشاره به افتتاح چندین پروژه قدیمی در این سفر افزود: امروز چهارمین طرحی کلید می‌خورد که کارش نزدیک ۲۰ سال پیش آغاز شده بود؛ بهره‌برداری از این پروژه‌ها، وفاق مورد نظر رئیس‌جمهور را در عمل نشان می‌دهد.

امامی یگانه با یادآوری شرایط خاص کشور تأکید کرد: دولت کنار برنامه‌های عمرانی، مدیریت بحران‌های اقتصادی و دیگر چالش‌ها را هم بر عهده دارد.

وی همچنین از نشست با مسؤولان سینمای کشور خبر داد و گفت: در این جلسه با رئیس سازمان سینمایی، نقشه راه توسعه زیرساخت‌های سینمایی استان تدوین شد.

استاندار اردبیل توسعه فضاهای فرهنگی و سینمایی را نیاز اساسی استان خواند و افزود: تقویت این فضاها، زمینه رشد فعالیت هنرمندان، افزایش تولیدات فرهنگی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.