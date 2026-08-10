به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی در بازدید از ساختمان جدید بنیاد نخبگان استان با اشاره به اختصاص محل جدید این بنیاد از سوی استانداری اظهار کرد: این مکان با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت‌های بنیاد و ارائه خدمات به جامعه نخبگانی استان اختصاص یافته و بنیاد نخبگان تا زمان تأمین محل دائمی، در این ساختمان فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: نخبگان و مستعدان برتر از ظرفیت‌های ارزشمند علمی، تخصصی و فکری استان هستند و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، صنایع دولتی و بخش خصوصی باید زمینه استفاده از توانمندی آنان را در حوزه‌های مختلف فراهم کنند و مسائل و نیازهای خود را به ظرفیت علمی جامعه نخبگانی پیوند دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: حمایت از نخبگان صرفاً به ارائه خدمات اداری و تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا آنان در تصمیم‌سازی، حل مسائل و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان نقش مؤثر و ملموسی ایفا کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه ساختمان قبلی این بنیاد از سال ۱۴۰۲ از طریق فرآیند مولدسازی در فهرست فروش قرار گرفته بود، اظهار کرد: از آن زمان، بنیاد نخبگان استان با چالش جدی در زمینه محل استقرار مواجه بود که از سال گذشته با دستور مساعد استاندار اردبیل، فعالیت بنیاد در یک ساختمان استیجاری ادامه یافت.

عادل اکبری مجد آمادگی بنیاد نخبگان استان اردبیل را برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی، صنایع، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در مسیر شناسایی، اولویت‌بندی و ارائه راهکار برای مسائل استان اعلام کرد.

گفتنی است ساختمان جدید بنیاد نخبگان استان اردبیل در میدان باکری، روبه‌روی مدرسه دانش‌پژوهان، حدود ۱۰۰ متر به سمت تقاطع اتوبوسرانی واقع شده است و نخبگان و مستعدان برتر استان می‌توانند برای پیگیری امور و دریافت خدمات به این محل مراجعه کنند.