۵۵ موکب بنیاد شهید در مرزهای خوزستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در سطح کشور بر اساس ماموریت ها و اهدافی که تعیین شده، شیوه نامه ای برای بنیادهای استان های مرزی ارسال کردند که طبق آن و پس از برگزاری جلسات متعدد، در مرز چذابه و شلمچه کار را آغاز کردیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در خصوص برنامه های فرهنگی مواکب ایام اربعین اظهار کرد: جامعه هدف ما حدود ۳۷۰ هزار خانواده هستند و بنیاد شهید استان ۵۵ موکب برپا کرده و یا به صورت پشتیبان در خدمت جامعه ایثارگری است.

وی با بیان ۹ غرفه فرهنگی در کنار موکب های خدماتی ارایه خدمت می کنند، افزود: با توجه به جنگ و حمله ددمنشانه آمریکا به شلمچه، غرفه های فرهنگی در مرز چذابه تجمیع شد و این غرفه ها از ۶ تا ۱۵ مرداد فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: غرفه های هم عهدی با شهدا و تفعل به وصیت نامه شهدا، رهبر شهید با محوریت تولیدات فرهنگی، هنری، رسانه ای، از شهید بگو با محوریت مصاحبه هدفمند با زایران و بیان یک دقیقه ای صحبت ها به شهید، امید ایران با برگزاری کارگاه های هنری شامل خطاطی، نقاشی، تصویرگری، برای تو، با ایجاد فضایی برای نوشتن زائران خطاب به شهدا یا امضای اثرانگشتی و ویژه کودک و نوجوان از جمله غرفه های مستقر هستند.

حسینی ادامه داد: غرفه ختم قرآن و صلوات به نیابت از شهدا از دیگر غرفه های برپایی است که زایران در مسیر عتبات عالیات با لیبل هایی از قبل مشخص شده، به صورت جز به جز یا سوره به سوره ختم قران انجام می دهند. غرفه نایب الشهید با موضوع نیابت گرفتن از یک شهید خاص برای اهدای ثواب زیارت شهید، محصولات فرهنگی با اهدا اقلام فرهنگی شامل کلاه، شال، تصاویر شهدا و ... با قابلیت نصب روی کوله به زایران دیگر غرفه های برپایی در مرز هستند.

وی عنوان کرد: آزادگان سرافراز در این ایام از جنگ های تحمیلی دوم، سوم و اغتشاشات دی ماه روایت می کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با اعلام برپایی غرفه های خدماتی و اتاق سرد ویژه جانبازان قطع عضو و شیمیایی، تصریح کرد: موکب های سلامت با استقرار ۲۴ ساعته تیم پزشکی ویژه جانبازان و غرفه خدمات سلامت با استقرار نیروهای تعمیراتی ویلچر و پروتز جانبازان قطع عضو نیز برپا می شود. همچنین غرفه بیمه با استقرار باجه بیمه در نظر گرفته شده است.

حسینی با بیان اینکه تلاش می شود خانواده های جنگ رمضان را به سفر عتبات عالیات اعزام کنیم، گفت: روز هفتم و هشتم مرداد ماه میزبان خانواده های برخی از شهدای میناب و کشتی دنا هستیم که به کربلای معلی اعزام می شوند و برنامه ای برای آن ها تدارک دیده شده است.

وی به آمار شهدای جنگ رمضان اشاره و عنوان کرد: از شروع جنگ رمضان تا کنون خوزستان ۱۴۴ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده و یکی از استان هایی است که آمار شهدای آن فراوان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ادامه داد: با توجه به حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار به جنوب کشور، نیروهای نظامی فشار سنگینی در سطح استان دارند، شهدای ما همگی قهرمان های مملکت هستند که کنار تمامی رزمنده ها به صورت شبانه روزی در محل مورد خدمت خود حاضر بودند.

حسینی اظهار کرد: در این ایام به تفکیک ۴ کودک شهید، ۲ شهید زن، ۶۱ شهید مجرد و ۷۱ شهید متاهل داشتیم که ۱۷۰ فرزند شهید و ۱۳۲ خانواده شهید تحت پوشش بنیاد شهید آمده است.

وی گفت: شهرستان های اهواز، اندیمشک، دزفول، ایذه، آبادان، باغملک، رامهرمز، شوش، گتوند و مسجدسلیمان به ترتیب بیشترین آمار شهدا را داشته اند.