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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

یک پرونده قتل در پلدختر منجر به صلح و سازش شد

یک پرونده قتل در پلدختر منجر به صلح و سازش شد

خرم‌آباد - رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان از حصول سازش در یک پرونده قتل عمد در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاراله کاکولوند در سخنانی از حصول سازش در یک پرونده قتل عمد در شهرستان پلدختر خبر داد و اظهار داشت: این پرونده که منجر به صدور حکم قصاص شده بود، پس از چهار سال و هشت ماه حبس متهم، با وساطت و تلاش‌های مستمر و پرتحرک اعضای هیئت سازش قتل شوراهای حل اختلاف استان لرستان، به نتیجه مثبت رسید و با اعلام رضایت اولیای دم، قاتل از قصاص رهایی یافت.

وی با اشاره به انگیزه‌های انسانی و معنوی این اقدام خیرخواهانه، افزود: این سازش ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش که از اولویت‌های مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است، صورت گرفت.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان تصریح کرد: اعضای شورای حل اختلاف با تأسی از آموزه‌های دینی، در راه رضای خداوند متعال، به احترام مقام شامخ رهبر شهید و در راستای پویش به احترام امام حسین (ع) می‌بخشم، موفق به جلب رضایت اولیای دم شدند که این امر موجبات فراهم آمدن صلح و سازش و پایان این نزاع را فراهم آورد.

کد مطلب 6899444

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