یک پرونده قتل در پلدختر منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاراله کاکولوند در سخنانی از حصول سازش در یک پرونده قتل عمد در شهرستان پلدختر خبر داد و اظهار داشت: این پرونده که منجر به صدور حکم قصاص شده بود، پس از چهار سال و هشت ماه حبس متهم، با وساطت و تلاش‌های مستمر و پرتحرک اعضای هیئت سازش قتل شوراهای حل اختلاف استان لرستان، به نتیجه مثبت رسید و با اعلام رضایت اولیای دم، قاتل از قصاص رهایی یافت.

وی با اشاره به انگیزه‌های انسانی و معنوی این اقدام خیرخواهانه، افزود: این سازش ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش که از اولویت‌های مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است، صورت گرفت.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان تصریح کرد: اعضای شورای حل اختلاف با تأسی از آموزه‌های دینی، در راه رضای خداوند متعال، به احترام مقام شامخ رهبر شهید و در راستای پویش به احترام امام حسین (ع) می‌بخشم، موفق به جلب رضایت اولیای دم شدند که این امر موجبات فراهم آمدن صلح و سازش و پایان این نزاع را فراهم آورد.