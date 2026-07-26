  1. استانها
  2. لرستان
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

برنامه‌ریزی برای ایجاد ۴ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در لرستان

برنامه‌ریزی برای ایجاد ۴ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از برنامه‌ریزی برای ایجاد چهار هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در این استان خبر داد.

شیرزاد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد ۵۲۴ نیروگاه خورشیدی را در لرستان در دست اقدام داریم.

وی عنوان کرد: برنامه ما در استان رسیدن به سقف ایجاد چهارهزار نیروگاه خورشیدی خانگی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه این هدف‌گذاری ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در لرستان پنج‌ساله است، افزود: برق تولیدی این نیروگاه‌ها به شبکه وصل می‌شود.

جمشیدی، تصریح کرد: هر خانوار ماهانه حدود پنج تا ۲۰ میلیون تومان بر اساس ظرفیت نیروگاه خورشیدی‌اش، درآمد کسب می‌کند.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، قرار است که تا پایان امسال ۲۰ مگاوات برق خورشیدی از لرستان به شبکه توزیع کشور تزریق شود.

کد مطلب 6899453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها