شیرزاد جمشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد ۵۲۴ نیروگاه خورشیدی را در لرستان در دست اقدام داریم.
وی عنوان کرد: برنامه ما در استان رسیدن به سقف ایجاد چهارهزار نیروگاه خورشیدی خانگی است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه این هدفگذاری ایجاد نیروگاههای خورشیدی خانگی در لرستان پنجساله است، افزود: برق تولیدی این نیروگاهها به شبکه وصل میشود.
جمشیدی، تصریح کرد: هر خانوار ماهانه حدود پنج تا ۲۰ میلیون تومان بر اساس ظرفیت نیروگاه خورشیدیاش، درآمد کسب میکند.
وی گفت: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، قرار است که تا پایان امسال ۲۰ مگاوات برق خورشیدی از لرستان به شبکه توزیع کشور تزریق شود.
نظر شما