به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در دیدار با صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با گرامیداشت یاد و اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام خمینی(ره) توانست از فرصتی که علمای بزرگ و مراجع عظام برای تبیین معارف اسلامی فراهم کرده بودند به بهترین شکل بهره ببرد و آن را به تشکیل حکومت اسلامی منتهی کند.

وی افزود: تشکیل حکومت اسلامی از بزرگ‌ترین دستاوردهای امام خمینی(ره) بود. این حرکت عظیم، مسیر جدیدی را در تاریخ اسلام و جهان گشود و زمینه‌ساز احیای هویت دینی و عزت مسلمانان شد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با تجلیل از مقام شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، گفت: شهدا بزرگ‌مردان تاریخ هستند که با ایثار و فداکاری، عزت، استقلال و امنیت امروز کشور را رقم زدند.

وی ادامه داد: اندیشه، سیره و آرمان‌های شهدا باید به نسل جوان منتقل شود و این مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی است.

موسوی‌فرد بر ضرورت تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای فاخر برای تبیین شخصیت و اندیشه امام خمینی(ره) و معرفی الگوهای ماندگار انقلاب اسلامی به دانش‌آموزان و نوجوانان تأکید کرد.