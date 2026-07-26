به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسویفرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در دیدار با صادق حسینزاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش با گرامیداشت یاد و اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام خمینی(ره) توانست از فرصتی که علمای بزرگ و مراجع عظام برای تبیین معارف اسلامی فراهم کرده بودند به بهترین شکل بهره ببرد و آن را به تشکیل حکومت اسلامی منتهی کند.
وی افزود: تشکیل حکومت اسلامی از بزرگترین دستاوردهای امام خمینی(ره) بود. این حرکت عظیم، مسیر جدیدی را در تاریخ اسلام و جهان گشود و زمینهساز احیای هویت دینی و عزت مسلمانان شد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با تجلیل از مقام شهدا، بهویژه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، گفت: شهدا بزرگمردان تاریخ هستند که با ایثار و فداکاری، عزت، استقلال و امنیت امروز کشور را رقم زدند.
وی ادامه داد: اندیشه، سیره و آرمانهای شهدا باید به نسل جوان منتقل شود و این مهم نیازمند برنامهریزی دقیق در حوزههای فرهنگی و تربیتی است.
موسویفرد بر ضرورت تولید محتوای فرهنگی و رسانهای فاخر برای تبیین شخصیت و اندیشه امام خمینی(ره) و معرفی الگوهای ماندگار انقلاب اسلامی به دانشآموزان و نوجوانان تأکید کرد.
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