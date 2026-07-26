هشدار شورای رقابت به خودروسازان درباره ابهام در قراردادهای فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی رقابت با ارسال نامهای به خودروسازان، بر ضرورت شفافسازی در زمان عرضه خودرو و انعقاد قرارداد با مشتریان تأکید کرد.
در این نامه با اشاره به ابهامهای ایجادشده در تغییر رویه انعقاد قراردادها از «پیشفروش» به «مشارکت در تولید» و همچنین عدم شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت بر این قراردادها، آمده است که این موضوع موجب نارضایتی و برداشت نادرست برخی خریداران شده است.
در متن نامه آمده است:
«همانگونه که مستحضرید، بر اساس مصوبه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ صرفاً در خصوص پیشفروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و شامل پیشفروش خودروهای مونتاژی نمیشود.
با توجه به صدور فراخوانهای متعدد از سوی شرکتهای خودروساز داخلی برای ثبتنام خودرو در قالب قرارداد مشارکت در تولید و با عنایت به اینکه این قراردادها نیز مستلزم پرداخت پیشپرداخت بوده و از نظر ماهیت، شباهت زیادی به قراردادهای پیشفروش دارند، اما مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیستند، امکان سوءبرداشت مصرفکنندگان درباره شمول این مصوبه وجود دارد.
از این رو، به منظور جلوگیری از اشتباه و گمراهی خریداران خودروهای تولید داخل، لازم است عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای مشارکت در تولید، بهطور صریح در فراخوانهای فروش و متن قراردادها قید شود.»
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