شورای رقابت: قراردادهای مشارکت در تولید مشمول مصوبه ۴۷۳ نیستند

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تفاوت ماهوی قراردادهای «پیشفروش» و «مشارکت در تولید» اعلام کرد: مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صرفاً درباره قراردادهای پیشفروش خودرو اجرا میشود و قراردادهای مشارکت در تولید مشمول این مصوبه نیستند.
به گفته وی، بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، بخشی از بهای خودرو که در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت از سوی متقاضی پرداخت شده است، هنگام تحویل خودرو مشمول افزایش قیمت نمیشود و تنها مانده مبلغ قرارداد متناسب با نرخ تورم بخشی تعدیل خواهد شد.
وی افزود: شورای رقابت اجرای این مصوبه را در تمامی قراردادهای پیشفروش خودرو بهصورت مستمر رصد و بررسی میکند تا حقوق خریداران مطابق ضوابط مصوب رعایت شود.
دادجوی توکلی با اشاره به تغییر رویه برخی خودروسازان اظهار کرد: در گذشته خودروها عمدتاً در قالب قراردادهای پیشفروش عرضه میشدند، اما اکنون برخی خودروسازان قراردادهای فروش را با عنوان «مشارکت در تولید» منعقد میکنند تا این قراردادها مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نباشد. از این رو، متقاضیان باید هنگام انعقاد قرارداد، عنوان و مفاد آن را با دقت بررسی کنند و از نوع قرارداد و آثار حقوقی آن اطمینان حاصل کنند؛ چراکه قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید از نظر حقوقی یکسان نیستند و مشمول مقررات متفاوتی خواهند بود.
شورای رقابت دیروز نیز با ابلاغیهای جدید از خودروسازان خواست در فراخوانهای فروش و متن قراردادها، نوع قرارداد و عدم شمول مصوبه ۴۷۳ بر قراردادهای مشارکت در تولید را بهصورت شفاف اعلام کنند تا از گمراهی متقاضیان جلوگیری شود.
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