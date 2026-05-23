  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

اطلاعیه جدید شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودروهای مونتاژی‌

اطلاعیه جدید شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودروهای مونتاژی‌

شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوم خردادماه، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: «پیرو استعلامات مکرر در خصوص دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنی بر ملاک عمل نبودن مصوبه ۴۷۳ در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی، مصوبه ۸۳۶ شامل اشخاصی می‌شود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد.»

اطلاعیه جدید شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودروهای مونتاژی‌

در واقع طبق این مصوبه جدید خودروسازان مونتاژی اجازه نخواهند داشت برای قرارداد خودروهایی که تا پیش از تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ منعقد شده باشد، مصوبه ۸۳۶ را اعمال کنند و میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه خواهد شد؛ یا به عبارت دیگر قیمت خودرویی که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.

گفتنی است، طبق مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شود با این حال شورای رقابت چندی پیش مصوبه ۸۳۶ را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

کد مطلب 6838913
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خبرگزاری مهر عزیز لطفا بفرمایید در مورد پیش فروش ایرانخودرو هم شورای رقابت بیانیه شفاف بدهد. مگر حذف مصوبه ۴۷۳ فقط برای خودروهای مونتاژی نبود پس چرا ایرانخودرو در پیش فروش روز گذشته مصوبه ۴۷۳ را حذف اعلام کرد؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها