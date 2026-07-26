رئیس قوه قضاییه در منزل وزیر شهید اطلاعات در قم حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای پیش از ظهر یکشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل شهید حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب، با اعضای خانواده این شهید جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار، با ابراز احترام نسبت به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان، خانواده شهید خطیب را مورد تفقد قرار داد و برای آنان آرزوی صبر و عزت کرد.
وی در جریان این دیدار، یاد و خاطره وزیر شهید اطلاعات را گرامی داشت و بر جایگاه ارزشمند مجاهدت و خدمات این شهید در مسیر انجام مسئولیتهای خطیر نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
محسنی اژهای با اشاره به سابقه آشنایی خود با شهید حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب، به بیان خاطراتی از همکاری و شناخت خود از این شهید پرداخت.
وی گفت: شهید خطیب از جمله مدیرانی بود که مسئولیتهای خود را با تعهد، اخلاص و روحیه خدمت دنبال میکرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ویژگیهای اخلاقی، شخصیتی و مدیریتی این شهید، از برجستهترین شاخصههایی بود که همواره در مسئولیتهای مختلف از وی مشاهده میشد.
قم- رئیس قوه قضاییه در ادامه برنامههای سفر خود به قم، با حضور در منزل وزیر شهید اطلاعات با خانواده آن شهید دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای پیش از ظهر یکشنبه در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل شهید حجتالاسلاموالمسلمین سیداسماعیل خطیب، با اعضای خانواده این شهید جنگ رمضان دیدار و گفتگو کرد.
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