احداث ۷۱ سردخانه جدید در همدان با ظرفیت ۲۶۷ هزار تن

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین بیاناتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند توسعه زیرساختهای نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی در استان اظهار کرد: با توجه به جایگاه ممتاز همدان در تولید محصولات راهبردی کشاورزی بهویژه سیبزمینی، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی همواره از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی بوده است.
وی افزود: توسعه واحدهای نوین سردخانهای و واحدهای فرآوری سیبزمینی در استان وارد مرحله جدیدی شده و این روند میتواند نقش مهمی در تثبیت قیمتها، کاهش ضایعات و مدیریت بهتر زنجیره تامین محصولات کشاورزی ایفا کند.
معاون مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به ظرفیتهای موجود استان در حوزه نگهداری محصولات کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۷ واحد سردخانه با ظرفیت مجموع ۳۰۷ هزار تن در سطح استان فعال یا در حال فعالیت هستند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۹۸ واحد دارای پروانه بهرهبرداری رسمی از سازمان جهاد کشاورزی هستند که ظرفیت نگهداری آنها به ۲۷۰ هزار تن میرسد و همین واحدها بهطور مستقیم برای یکهزار و ۱۱۴ نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
بیاناتی همچنین با اشاره به بخش بستهبندی محصولات کشاورزی گفت: اکنون پنج واحد فعال بستهبندی با ظرفیت ۹۲ هزار تن در استان فعالیت دارند که فرآیند آمادهسازی و نهاییسازی محصولات را برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی انجام میدهند.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصادی محصول سیبزمینی برای همدان اظهار کرد: در حال حاضر ۲ واحد فرآوری دارای پروانه بهرهبرداری در استان فعال است که ظرفیت جذب و فرآوری سه هزار و ۳۰۰ تن سیبزمینی را دارند اما برنامهریزیها برای افزایش این ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به طرحهای در دست اجرا در بخش سردخانهای افزود: اکنون ۷۱ سردخانه جدید با ظرفیت مجموع ۲۶۷ هزار تن در استان در حال احداث است که با بهرهبرداری از این طرحها علاوه بر افزایش قابل توجه ظرفیت نگهداری محصولات، بیش از یکهزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: در راستای تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل محصولات خام به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، هشت واحد فرآوری سیبزمینی نیز در مرحله احداث قرار دارد که پس از بهرهبرداری، ظرفیت جذب و فرآوری ۲۰۰ هزار تن سیبزمینی را به توان استان اضافه میکند.
بیاناتی خاطرنشان کرد: توسعه این زیرساختها، پاسخی موثر به نیاز بازار، اقدامی مهم برای جلوگیری از هدررفت محصولات در زمان برداشت انبوه و بسترساز تقویت اقتصاد کشاورزی استان خواهد بود.
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