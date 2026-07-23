خسارت ۲۴ هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی کشاورزی در نتیجه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی با اشاره به وضعیت پایداری امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی، اظهار کرد: بهرغم اتفاقاتی که افتاده و جنگهایی که در کشور علیه مردم ما رخ داده است، اما در بعد امنیت غذایی به حول و قوه الهی و با همتی که کشاورزان عزیز، واردکنندگان، تامینکنندگان و کل زنجیره شبکه تامین و توزیع دارند، ما مشکل خاصی را در حوزه تامین امنیت غذایی نداشتهایم و از این به بعد هم با تمهیداتی که انجام شده و ذخایر خوب کالاهای راهبردی، هیچگونه مشکلی نخواهیم داشت و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی با اشاره به ماهیت خبیثانه اقدامات دشمن و ادعاهای دروغین آنان در رسانهها تصریح کرد: متاسفانه علیرغم تبلیغاتی که دشمن مبنی بر عدم حمله به مواد غذایی مطرح میکند، اما شاهد هستیم که انبارهای مربوط به مواد غذایی مورد هدف مستقیم موشکها و بمبارانهای هوایی قرار میگیرند، اقدامی مجرمانه که در نوع خود در دنیا جای سوال است که چگونه دشمن اینگونه مذبوحانه مواد غذایی مورد نیاز مردم و انبارهای مربوط به ذخایر و میوههای تنظیم بازار شب عید را مورد حمله مستقیم قرار میدهد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از برآورد دقیق میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی خبر داد و افزود: طبق برآوردهای انجامشده در کل کشور، حدود ۲۴ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش خصوصی اعم از واحدهای تولیدی، انبارها و سردخانهها خسارت وارد شده است، که بر همین اساس دولت از همان ابتدا دستورات لازم را به بخشهای مختلف اقتصادی صادر کرد تا ابعاد خسارتها برآورد شده و بسته حمایتی لازم تامین شود.
فتحی در پایان با تاکید بر نهایی شدن فرآیند تخصیص اعتبارات جبرانی، خاطرنشان کرد: این بسته حمایتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی شدن است و دستگاههای مختلف اطلاعات لازم را ارائه دادهاند که در این میان وزارت جهاد کشاورزی نیز اطلاعات دقیق خسارات واحدهای مختلف را در اختیار آنان قرار داده است، امیدواریم این بسته بهزودی نهایی شود تا بتوانیم در راستای جبران خسارات وارده، در خدمت مردم عزیز و بهرهبرداران بخش کشاورزی باشیم.
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