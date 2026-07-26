کشف بیش از ۲ تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید نظارت بر سردخانه‌های نگهداری مواد خام دامی، کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی استان با همکاری گشت مشترک اداره‌کل تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت شهرستان تبریز از یک سردخانه نگهداری مواد خام دامی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدید، بیش از ۲ تن فرآورده خام دامی تاریخ‌منقضی و غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و کشف شد که پس از انجام مراحل قانونی، از چرخه مصرف انسانی خارج و ضبط شد تا از هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در این زمینه، پرونده قضایی و تعزیراتی برای واحد متخلف تشکیل شده و روند رسیدگی به تخلفات در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

حامی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر مراکز نگهداری، تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی خاطرنشان کرد: اداره‌کل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی با هرگونه تخلفی که سلامت و امنیت غذایی شهروندان را به مخاطره اندازد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی از استمرار اجرای طرح‌های نظارتی در سراسر استان خبر داد و از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق اداره‌کل دامپزشکی گزارش دهند.