تدابیر مسکو برای جلوگیری از کمبود سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت روسیه اعلام کرد که الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر، خواستار یافتن الگویی برای پیش‌بینی به‌منظور مقابله با مشکلات توزیع و تأمین تقاضای داخلی سوخت شد.

در بیانیه‌ منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روسیه آمده است که نواک پس از نشست کابینه خواستار ایجاد الگویی برای پیش‌بینی شده است.

بر اساس این بیانیه، معاون نخست‌وزیر روسیه دستورالعمل‌هایی را برای ایجاد الگوی پیش‌بینی از وضع بازار سوخت و توسعه آن در سطح منطقه‌ای، با دقیق‌ترین جزئیات از همه پارامترهای ممکن، صادر کرد.

در بیانیه دولت روسیه آمده است که این الگو به شناسایی تنگناها و به‌کارگیری اقدام‌های پیشگیرانه کمک خواهد کرد.

نواک در این بیانیه اعلام کرد: سازوکارهای در حال اجرا باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تأمین پایدار و قیمت‌های متعادل را برای همه در بازار تضمین کند.

این نشست به‌دلیل کمبود سوخت در شبه جزیره کریمه برگزار شد، جایی که به گفته شاهدان رویترز، جایگاه‌های عرضه سوخت به‌تازگی با کمبود سوخت روبه‌رو شده‌اند.

بر اساس داده‌های رویترز، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبود سوخت در حدود ۱۲ منطقه روسیه خبر داده‌اند. افزون بر شبه جزیره کریمه که تحت کنترل روسیه است، تنها دو منطقه در سیبری به‌طور رسمی از کمبود خبر داده‌اند.

این فشار در حالی رخ می‌دهد که اوکراین ماه‌هاست پالایشگاه‌ها، خطوط لوله و انبارهای سوخت روسیه را هدف حمله‌های نظامی قرار داده است.

در گزارش نشست یادشده آمده است که نمایندگان شرکت‌های نفتی از آمادگی و تلاش برای استفاده از ظرفیت کامل تأسیسات تولیدی به‌منظور پاسخگویی به تتقاضای داخلی خبر داده‌اند.