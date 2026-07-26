به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عالمی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش آورد سد هرات، پیشنهاد استان یزد مبنی بر حذف تخصیص آب شرب و صنعت پیش‌بینی‌شده برای شهرستان خاتم و روستای سرچاهان و اختصاص این میزان به حق‌آبه کشاورزان پایین‌دست سد، در وزارت نیرو مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: تخصیص ثانویه آب سد هرات برای تأمین آب شرب، صنعت استان‌های یزد، فارس و روستای سرچاهان در نظر گرفته شده بود.

عالمی ابراز امیدواری کرد با نزول رحمت الهی و بهبود شرایط بارندگی در ماه‌های آینده، وضعیت منابع آبی منطقه بهبود یافته و امکان تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی موجود فراهم شود.

معاون طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان تأکید کرد: این اقدام با هدف توسعه سطح زیر کشت انجام نشده و نخواهد شد. بلکه صرفاً با هدف تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی موجود و حفظ کشت‌های فعلی منطقه صورت گرفته است.