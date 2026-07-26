فاصله چشمگیر ورود خودرو و اسقاط در تبریز؛ ۵۰ هزار در برابر ۱۲۰۰ دستگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله‌پور روز یکشنبه با اشاره به روند افزایشی تعداد خودروها در این کلان‌شهر، با بیان اینکه افزایش تعداد خودروها فشار مضاعفی بر معابر شهری وارد کرده است، اظهار کرد: تا زمانی که خروج خودروهای فرسوده متناسب با ورود خودروهای جدید نباشد، حجم ترافیک تبریز هر سال سنگین‌تر خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی شهری افزود: باید انسان را جابه‌جا کنیم، نه خودرو را. سیاست‌های حاکم بر مدیریت شهری و حمل‌ونقل نباید خودرومحور باشد، بلکه باید بر پایه انسان‌محوری و توسعه حمل‌ونقل عمومی شکل بگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز ادامه داد: شایسته نیست برای تأمین فضای حرکت خودروها، از سرانه فضای سبز شهر کاسته و آن را به آسفالت تبدیل کنیم.

وی گفت: توسعه معابر به تنهایی راهکار حل ترافیک نیست و هرچه برای خودروها فضای بیشتری ایجاد شود، تقاضا برای استفاده از خودروی شخصی نیز افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان ورود و خروج خودروها خاطرنشان کرد: پیش از افزایش تعداد خودروهای جدید، باید موضوع اسقاط خودروهای فرسوده به‌طور جدی دنبال شود تا از رشد بی‌رویه حجم خودروها و تشدید مشکلات ترافیکی جلوگیری شود.