به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: خانواده نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت و رشد اجتماعی افراد است و پایداری آن نقش مهمی در سلامت روانی و اجتماعی جامعه دارد؛ از همین رو، تلاش برای کاهش اختلافات خانوادگی و جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک، یکی از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه در حوزه اجتماعی به شمار می‌رود.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی «مهر» را برای زوجین متقاضی طلاق و زوجینی که با سازش از ادامه روند طلاق منصرف شده‌اند، در دستور کار قرار داده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اهمیت خانواده در شکل‌گیری روابط اجتماعی افراد اظهار کرد: زن و مرد برای داشتن یک زندگی مشترک پایدار، نیازمند برخورداری از مهارت‌هایی هستند که بتواند آنها را در مدیریت اختلافات و حل مسائل خانوادگی یاری کند.

بهادر اسدی با بیان اینکه سازگاری میان زوجین به صورت خودکار شکل نمی‌گیرد، افزود: ایجاد و حفظ یک رابطه سالم نیازمند تلاش مستمر زوجین برای فراگیری مهارت‌های ارتباطی و همچنین حمایت و نظارت نهادهای مرتبط است.

وی ادامه داد: این موضوع به ویژه در روزهای نخست پس از انصراف زوجین از طلاق و بازگشت آنها به زندگی مشترک اهمیت بیشتری دارد، چرا که این دوره از حساس‌ترین مراحل برای تثبیت دوباره رابطه میان زن و شوهر محسوب می‌شود.

روزهای نخست سازش، دوره‌ای حساس

اسدی با اشاره به شکنندگی روابط زوجین در ابتدای دوران بازگشت به زندگی مشترک گفت: بسیاری از زوجینی که از طلاق منصرف می‌شوند، در روزهای ابتدایی سازش همچنان با اختلافات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند و همین مسئله می‌تواند زمینه بازگشت دوباره آنها به فرآیند طلاق را فراهم کند.

وی افزود: توجه به این مرحله و ارائه آموزش‌ها و راهکارهای مناسب می‌تواند به کاهش تنش‌ها، ارتقای سلامت روانی زوجین و افزایش کیفیت زندگی مشترک کمک کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تأکید بر اینکه زندگی موفق یک مهارت آموختنی است، بیان کرد: در بسیاری از موارد، مشکلات موجود میان زوجین با راهکارهای ساده و قابل اجرا قابل مدیریت است و زن و مرد می‌توانند با یادگیری مهارت‌های ارتباطی و به‌کارگیری آنها، مسیر زندگی مشترک خود را بهبود دهند.

اسدی هدف از برگزاری کارگاه‌های «مهر» را فراتر از آموزش صرف دانست و گفت: معاونت اجتماعی دادگستری استان تلاش دارد با تقویت مهارت‌های ارتباطی زوجین متقاضی طلاق و همچنین زوجینی که به سازش رسیده‌اند، زمینه کاهش فروپاشی خانواده‌ها را فراهم کند.

وی افزود: در کنار برگزاری این دوره‌ها، پایداری سازش زوجین آموزش‌دیده نیز مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد تا حمایت‌های لازم در دوره حساس پس از بازگشت به زندگی مشترک استمرار داشته باشد.

«مهر»؛ سه پرسش برای بازنگری در زندگی مشترک

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان درباره محتوای کارگاه‌های «مهر» نیز توضیح داد: عنوان این کارگاه بر اساس سه پرسش اساسی شکل گرفته است؛ «من چه ایراد و نقطه‌ضعفی داشتم؟»، «همسرم چه نقطه قوت و ویژگی مثبتی داشت؟» و «اکنون چه راهکار و رویکردی برای حل اختلاف وجود دارد؟»

اسدی ادامه داد: این پرسش‌ها به عنوان محور اصلی کارگاه‌ها، زوجین را به بازنگری در رفتار و عملکرد خود، توجه به ویژگی‌های مثبت همسر و یافتن راهکارهای عملی برای حل اختلافات هدایت می‌کند.

وی اظهار کرد: زوجین شرکت‌کننده در این دوره‌ها با کمک مشاوران تلاش می‌کنند پاسخ مناسبی برای این پرسش‌ها پیدا کنند و از زاویه‌ای متفاوت به مشکلات زندگی مشترک خود نگاه کنند.

اسدی گفت: کارگاه‌های آموزشی «مهر» فرصت مناسبی را در اختیار زوجین قرار می‌دهد تا پیش از اتخاذ تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان زندگی مشترک، ابعاد مختلف اختلافات خود را بررسی کنند و با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: وجود یک یا چند مشکل در زندگی مشترک لزوماً به معنای پایان رابطه نیست و زوجین می‌توانند با شناخت دقیق‌تر ریشه اختلافات، تقویت مهارت‌های ارتباطی و استفاده از راهنمایی مشاوران، برای حل مسائل و بازسازی رابطه خود تلاش کنند.