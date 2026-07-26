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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

اسدی: کارگاه‌های «مهر» فرصتی برای بازگشت زوجین از مسیر طلاق است

اسدی: کارگاه‌های «مهر» فرصتی برای بازگشت زوجین از مسیر طلاق است

سنندج – سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از برگزاری رایگان کارگاه‌های «مهر» برای زوجین متقاضی طلاق با هدف افزایش پایداری سازش میان زوجین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: خانواده نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت و رشد اجتماعی افراد است و پایداری آن نقش مهمی در سلامت روانی و اجتماعی جامعه دارد؛ از همین رو، تلاش برای کاهش اختلافات خانوادگی و جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک، یکی از محورهای مهم اقدامات پیشگیرانه در حوزه اجتماعی به شمار می‌رود.

وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی «مهر» را برای زوجین متقاضی طلاق و زوجینی که با سازش از ادامه روند طلاق منصرف شده‌اند، در دستور کار قرار داده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با اشاره به اهمیت خانواده در شکل‌گیری روابط اجتماعی افراد اظهار کرد: زن و مرد برای داشتن یک زندگی مشترک پایدار، نیازمند برخورداری از مهارت‌هایی هستند که بتواند آنها را در مدیریت اختلافات و حل مسائل خانوادگی یاری کند.

بهادر اسدی با بیان اینکه سازگاری میان زوجین به صورت خودکار شکل نمی‌گیرد، افزود: ایجاد و حفظ یک رابطه سالم نیازمند تلاش مستمر زوجین برای فراگیری مهارت‌های ارتباطی و همچنین حمایت و نظارت نهادهای مرتبط است.

وی ادامه داد: این موضوع به ویژه در روزهای نخست پس از انصراف زوجین از طلاق و بازگشت آنها به زندگی مشترک اهمیت بیشتری دارد، چرا که این دوره از حساس‌ترین مراحل برای تثبیت دوباره رابطه میان زن و شوهر محسوب می‌شود.

روزهای نخست سازش، دوره‌ای حساس

اسدی با اشاره به شکنندگی روابط زوجین در ابتدای دوران بازگشت به زندگی مشترک گفت: بسیاری از زوجینی که از طلاق منصرف می‌شوند، در روزهای ابتدایی سازش همچنان با اختلافات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند و همین مسئله می‌تواند زمینه بازگشت دوباره آنها به فرآیند طلاق را فراهم کند.

وی افزود: توجه به این مرحله و ارائه آموزش‌ها و راهکارهای مناسب می‌تواند به کاهش تنش‌ها، ارتقای سلامت روانی زوجین و افزایش کیفیت زندگی مشترک کمک کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تأکید بر اینکه زندگی موفق یک مهارت آموختنی است، بیان کرد: در بسیاری از موارد، مشکلات موجود میان زوجین با راهکارهای ساده و قابل اجرا قابل مدیریت است و زن و مرد می‌توانند با یادگیری مهارت‌های ارتباطی و به‌کارگیری آنها، مسیر زندگی مشترک خود را بهبود دهند.

اسدی هدف از برگزاری کارگاه‌های «مهر» را فراتر از آموزش صرف دانست و گفت: معاونت اجتماعی دادگستری استان تلاش دارد با تقویت مهارت‌های ارتباطی زوجین متقاضی طلاق و همچنین زوجینی که به سازش رسیده‌اند، زمینه کاهش فروپاشی خانواده‌ها را فراهم کند.

وی افزود: در کنار برگزاری این دوره‌ها، پایداری سازش زوجین آموزش‌دیده نیز مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد تا حمایت‌های لازم در دوره حساس پس از بازگشت به زندگی مشترک استمرار داشته باشد.

«مهر»؛ سه پرسش برای بازنگری در زندگی مشترک

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان درباره محتوای کارگاه‌های «مهر» نیز توضیح داد: عنوان این کارگاه بر اساس سه پرسش اساسی شکل گرفته است؛ «من چه ایراد و نقطه‌ضعفی داشتم؟»، «همسرم چه نقطه قوت و ویژگی مثبتی داشت؟» و «اکنون چه راهکار و رویکردی برای حل اختلاف وجود دارد؟»

اسدی ادامه داد: این پرسش‌ها به عنوان محور اصلی کارگاه‌ها، زوجین را به بازنگری در رفتار و عملکرد خود، توجه به ویژگی‌های مثبت همسر و یافتن راهکارهای عملی برای حل اختلافات هدایت می‌کند.

وی اظهار کرد: زوجین شرکت‌کننده در این دوره‌ها با کمک مشاوران تلاش می‌کنند پاسخ مناسبی برای این پرسش‌ها پیدا کنند و از زاویه‌ای متفاوت به مشکلات زندگی مشترک خود نگاه کنند.

اسدی گفت: کارگاه‌های آموزشی «مهر» فرصت مناسبی را در اختیار زوجین قرار می‌دهد تا پیش از اتخاذ تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان زندگی مشترک، ابعاد مختلف اختلافات خود را بررسی کنند و با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: وجود یک یا چند مشکل در زندگی مشترک لزوماً به معنای پایان رابطه نیست و زوجین می‌توانند با شناخت دقیق‌تر ریشه اختلافات، تقویت مهارت‌های ارتباطی و استفاده از راهنمایی مشاوران، برای حل مسائل و بازسازی رابطه خود تلاش کنند.

کد مطلب 6899693

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