روبات حمل مرسوله یک پیرزن را به زمین انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، «ترودی پرز» مدعی است برخورد یک روبات خودران حمل مرسوله با او، به شکستگی ستون فقرات و ناتوانی دائمی‌اش منجر شده است. قرار است این پرونده اوایل سال ۲۰۲۷ در برابر هیئت منصفه بررسی شود.

بر اساس اسناد دادگاه و گزارش پلیس دانشگاه ایالتی آریزونا، این حادثه زمانی رخ داد که پرز پشت یک روبات حمل مرسوله در حال حرکت بود. روبات ابتدا از مقابل او عبور کرد، اما ناگهان مسیر خود را معکوس کرد و با حرکت به عقب به او برخورد کرد؛ برخوردی که باعث شد پرز روی زمین بیفتد.

در گزارش پلیس آمده است پس از سقوط پرز، روبات چند متر از او فاصله گرفت، اما در حالی که او همچنان روی زمین افتاده بود، بار دیگر با حرکت به عقب به سمتش بازگشت. مأمور پلیس حاضر در محل نیز وجود بریدگی روی بازوی او را ثبت کرده است.

وکیل پرز می‌گوید تغییر ناگهانی مسیر روبات و حرکت معکوس آن، باعث شکستگی ستون فقرات و جراحات دیگری شده که در نهایت به ناتوانی جسمی مادام‌العمر این زن انجامیده است.

بر اساس قوانین ایالت آریزونا، شرکت‌هایی که از روبات‌های خودران برای تحویل کالا استفاده می‌کنند، موظف‌اند برای هر روبات دست‌کم ۱۰۰ هزار دلار بیمه مسئولیت مدنی داشته باشند، تدابیر ایمنی لازم را برای حفاظت از عابران پیاده اجرا کنند و اطمینان یابند که هر روبات به‌طور مداوم تحت نظارت فعال یک اپراتور انسانی فعالیت می‌کند.