قایق روباتیک چهارپا غریق نجات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این روبات قربانیان را به طور مستقیم در آب ردیابی می کند و نجات می دهد.

محققان انستیتو AIRS شنژن در چین و انستیتو فناوری استیونز در آمریکا این روبات را ابداع کرده و آن «کوادبات» نامیده می دهند. این ابزار برای حرکت در آب و ردیابی اهداف شناور طراحی شده است.

به گفته پژوهشگران هیجان انگیزی ترین وسایل نقلیه آبی بی سرنشین که برای ماموریت های جستجو نجات ساخته شده اند فقط قادر به ردیابی یا نزدیک شدن به قربانیان را دارند. اما «کواد بات» طوری طراحی شده تا یک گام جلوتر برود و اهداف مورد نظر را از آب بگیرد.

روبات یک بدنه اصلی و چهار پا دارد که به طور مستقل کنترل می شوند. طراحی آن با الهام از عنکبوت های شکارچی آبزی که از پاهای بند و آب گریزشان برای حرکت روی سطح آب در وضعیت آرام استفاده می کنند، انجام شده است.

«کواد بات» برخلاف عنکبوت های شکارچی آبزی به تنش سطح برای شناور ماندن اتکا نمی کند بلکه حالت شناوری متعارف را به کار می گیرد وهمزمان چهار پای آن نیروی پیشرانش و قدرت انجام مانور را فراهم می کنند.

یک دستگاه کنترل کننده سینماتیک معکوس حرکات پاها را هماهنگ می کند و سبب می شود تا روبات حالت و حرکاتش را در جهات مختلف تنظیم کند. پژوهشگران همچنین سامانه‌های کنترلی مبتنی بر ترکیب کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل (MPC) و کنترل تناسبی–انتگرالی–مشتقی (PID) را برای هدایت و حفظ پایداری ربات طراحی و توسعه دادند.

مولفان پژوهش در این باره نوشته اند:«کوادبات» دارای پیکربندی یک روبات چهارپا است که به واسطهٔ تنظیم فعال وضعیت بدنی خود، از قابلیت مانورپذیری بسیار چابک و سازگاری با شرایط مختلف برخوردار است. کواد بات با به کارگیری یک کنترل کننده سینماتیک معکوس و MPC-PID برای حرکات کلی می تواند اشیا را به طور صحیح و با دقت از روی سطح آب بگیرد.