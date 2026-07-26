هشدار هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از سه شنبه تا جمعه ( ۶ تا ۹ مرداد) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان شود.

مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.