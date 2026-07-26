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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

هشدار هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه

هشدار هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه

زاهدان- مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از سه شنبه تا جمعه ( ۶ تا ۹ مرداد) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود. این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان شود.

مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

کد مطلب 6899719

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