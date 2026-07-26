به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از حافظان قرآن کریم و فعالان فرهنگی شهرستان شهداد کرمان که پیش از عزیمت به راهپیمایی اربعین حسینی به قم سفر کرده بودند، با خیرمقدم به حاضران، فعالیت‌های فرهنگی آنان را مصداق حضور در میدان جهاد فرهنگی دانست و اظهار کرد: کسانی که خود را سرباز اسلام، امام زمان (عج) و حضرت سیدالشهدا (ع) می‌دانند، با حضور در هیئت‌ها و عرصه‌های فرهنگی، چراغ دین را در جامعه روشن نگه داشته‌اند.



وی با اشاره به آثار و برکات انقلاب اسلامی افزود: پیش از انقلاب، مسئولیت پاسداری از دین بیشتر بر دوش روحانیت شناخته می‌شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مسئولیت در کنار افزایش وظایف روحانیت، به مسئولیتی فراگیر برای همه مردم تبدیل شد و امروز پرچم اسلام، تشیع و انقلاب بر دوش همه اقشار جامعه قرار گرفته است.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) تصریح کرد: دیگر هیچ فردی نمی‌تواند خود را نسبت به سرنوشت اسلام و انقلاب بی‌تفاوت بداند و هر ایرانی در هر نقطه از کشور وظیفه دارد در حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی نقش‌آفرینی کند.



وی با بیان اینکه ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است، ادامه داد: این حقیقت را شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به زیبایی تبیین کرد و شناخت دقیقی از روحیه ملت ایران داشت چرا که خود نیز از فرماندهان برجسته این جبهه حسینی بود.



فعالیت‌های فرهنگی، لشکر امام حسین (ع) را تقویت می‌کند



فاضل لنکرانی با بیان اینکه هدف قیام عاشورا حفظ دین الهی و جلوگیری از تحریف آموزه‌های قرآن بود، گفت: امام حسین (ع) برای پاسداری از دین خدا قیام کرد تا حکومت الهی جایگزین حکومت طاغوت باشد و امروز نیز همین مسیر باید ادامه پیدا کند.



وی افزود: هر کسی که در مسیر دفاع از اسلام، ایران و مکتب اهل‌بیت (ع) حرکت کند، در لشکر امام حسین (ع) قرار دارد و حضور در میدان‌های فرهنگی، هیئت‌ها و اجتماعات دینی، موجب تقویت این جبهه خواهد شد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر جبهه استکبار اظهار کرد: مقابله با طاغوت از آموزه‌های صریح قرآن کریم است و جامعه اسلامی باید با حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این مسیر حرکت کند.



وی با بیان اینکه مسئولان کشور نیز در چارچوب سیاست‌های کلان نظام وظایف خود را دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: اصل اساسی، ایستادگی در برابر جریان استکبار و دشمنان اسلام است.



زیارت، پیوند با همه انبیا و ائمه اطهار (ع) است



آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به جایگاه زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) در روایات گفت: از سه امام معصوم (ع) روایت شده است که زیارت حضرت معصومه (س) انسان را مشمول وعده بهشت می‌کند و زائران باید این فرصت را مغتنم بشمارند.



وی افزود: در زیارت امام رضا (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع)، زائر با همه انبیا و اولیای الهی ارتباط برقرار می‌کند زیرا حقیقت اهل‌بیت (ع) نور واحد است و زیارت هر یک از آنان، در حقیقت پیوند با همه انبیا و امامان معصوم (ع) محسوب می‌شود.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خطاب به زائران اربعین تأکید کرد: این سفر را فرصتی استثنایی برای تعالی معنوی بدانید زیرا بر اساس روایات، برای هر قدمی که زائر در مسیر امام حسین (ع) برمی‌دارد، پاداش حج و عمره نوشته می‌شود.



وی اضافه کرد: زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) می‌تواند مسیر زندگی انسان را در دنیا و آخرت دگرگون کند و دریچه‌ای از معنویت را به روی انسان بگشاید.



برداشت نادرست از آیات قرآن درباره ثواب زیارت صحیح نیست



فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود به انتشار دیدگاهی درباره تعارض روایات مربوط به ثواب گریه و زیارت امام حسین (ع) با قرآن کریم اشاره کرد و گفت: این برداشت ناشی از فهم نادرست آیات الهی است.



وی افزود: آیه شریفه «فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره» ناظر به مشاهده اعمال انسان در قیامت است و درباره میزان پاداش اعمال سخن نمی‌گوید.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ادامه داد: قرآن کریم در آیات متعدد تصریح کرده است که خداوند پاداش نیکوکاران را چندین برابر عطا می‌کند و درباره صابران نیز از اجر بی‌حساب سخن گفته است.



وی تصریح کرد: اعطای پاداش فراوان به زائران و عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) از فضل و کرم الهی سرچشمه می‌گیرد و انسان حق ندارد درباره گستره رحمت الهی داوری کند.

فاضل لنکرانی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) درباره جایگاه شب‌های جمعه در کربلای معلی بیان کرد: بر اساس این روایت، همه رحمت الهی متوجه کربلا می‌شود و انبیا، اوصیا و فرشتگان در آن مکان شریف حضور می‌یابند و این بیانگر عظمت جایگاه زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) است.



زیارت اربعین، مسیر دنیا و آخرت انسان را متحول می‌کند



وی با توصیه به زائران برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت اربعین گفت: این سفر از مهم‌ترین سفرهای زندگی هر انسان مؤمن است و باید با معرفت، اخلاص و توجه قلبی انجام شود.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود: در کنار زیارت کربلا، زیارت نجف، کاظمین و سامرا نیز دارای جایگاه والایی است و اگر امکان حضور در برخی از این اماکن فراهم نشد، زائر می‌تواند از حرم حضرت سیدالشهدا (ع) به دیگر ائمه اطهار (ع) سلام و عرض ارادت داشته باشد.



وی در پایان با آرزوی قبولی زیارت زائران اربعین اظهار کرد: امیدواریم خداوند همه ما را با حقیقت ولایت آشنا سازد و توفیق خدمت به اسلام، اهل‌بیت (ع)، ولایت و حضور در زمره سربازان واقعی حضرت ولی‌عصر (عج) و حضرت سیدالشهدا (ع) را نصیب همگان کند.