کریمیان: سپاهان همیشه جزو مدعیان قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمیان پس از برگزاری مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال درباره برنامه مسابقات این تیم اظهار داشت: فکر میکنم برای تیمی که مدعی است و برای کسب عنوان قهرمانی میجنگد، قرعه تفاوت چندانی ندارد، اما به هر حال فوتبال ایران شرایط خاص خودش را دارد و چند قرعه میتواند تغییراتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: به نظرم قرعه مناسبی نصیب سپاهان شد. البته دو تیم مدعی را در هفتههای دوم و سوم پشت سر هم ملاقات میکنیم، اما در مجموع قرعه را مناسب میبینم. با توجه به اینکه چند تیم از لیگ دسته اول به لیگ برتر آمدهاند و باید با آنها هم روبهرو شویم، فکر میکنم برنامه مسابقات شرایط خوبی دارد.
سرپرست سپاهان با اشاره به قرعه فصل گذشته این تیم گفت: پارسال در پنج، ۶ هفته ابتدایی قرعه خیلی جالبی نداشتیم، اما سپاهان نشان داد که یک تیم مدعی است و بعد از آن توانست دوباره نتایج مورد نظر را کسب کند.
کریمیان در واکنش به سوالی درباره وضعیت نقلوانتقالات سپاهان، جدایی برخی بازیکنان و سیاست باشگاه برای فصل جدید عنوان کرد: درباره نیمفصل هم باید تصمیمات لازم گرفته شود. به هر حال بازیکنانی مثل محمدمهدی محبی از تیم جدا شدند و به پرسپولیس پیوستند، محمد دانشگر راهی تراکتور شد و تعدادی دیگر از بازیکنان را نیز از دست دادیم، اما تلاش کردیم شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم.
وی افزود: با توجه به شرایطی که برای کارخانه و باشگاه به وجود آمد و مشکلاتی که در این مدت داشتیم، سیاست باشگاه این بود که تا حد امکان ساختار اصلی تیم حفظ شود و همین کار را انجام دادیم. تعدادی از بازیکنان از خودگذشتگی کردند و رقم قراردادهایشان را کاهش دادند.
سرپرست سپاهان ادامه داد: چند بازیکن هم از تیمهای پایه به جمع ما اضافه شدند. همانطور که میدانید آکادمی سپاهان در سالهای اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته و بازیکنان خوبی را پرورش داده است. احساس میکنم تیمی متوازن و همگن از لحاظ سنی داریم.
کریمیان خاطرنشان کرد: بازیکنانی که از تیم جدا شدند، جایگزین شدند و چند خرید هم انجام دادیم. نمیتوان گفت که سپاهان با هر شرایطی بدون توجه به بودجه همیشه مدعی است، اما واقعیت این است که سپاهان همواره جزو تیمهایی است که برای قهرمانی تلاش میکند.
وی در پایان تاکید کرد: با وجود کاهش احتمالی بودجه، هدف ما این است که همچنان در جمع مدعیان باقی بمانیم و برای کسب عنوان قهرمانی بجنگیم.
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