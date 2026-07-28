به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی پس از برگزاری مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتبال در فصل بیست و ششم اظهار داشت: یک یا دو بازیکن دیگر به احتمال زیاد به تیم اضافه خواهند شد تا ترکیب تکمیل شود و انشاالله تیم کاملتر شود.
وی در واکنش به سوال خبرنگاران درباره شایعات مطرح شده پیرامون قرارداد امیر قلعهنویی با فدراسیون فوتبال و اینکه گفته شده این قرارداد چهار ساله است و شرط قهرمانی در جام ملتهای آسیا را دارد، گفت: ما صحبتها را انجام دادیم و قرار شد از طریق سخنگوی فدراسیون فوتبال به سوالات پاسخ داده شود. سوالات مطرح شده نیز به ایشان منتقل شده است.
عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: اینکه قرارداد چهار ساله باشد، به این شکل نبوده و به هیچ عنوان چنین موضوعی مطرح نیست. قرار بر این است که تا جام ملتهای آسیا ادامه همکاری وجود داشته باشد و بحث قهرمانی یا مسائل دیگر نیز مواردی است که در جلسه بعدی درباره آن صحبت خواهد شد.
کریمی در پاسخ به سوالی درباره مخالفت با اعلام قهرمانی استقلال و اینکه آیا چنین موضوعی در هیئترئیسه فدراسیون فوتبال مطرح شده است، عنوان کرد: چنین چیزی اصلاً به هیئترئیسه نیامده است. متأسفانه برخی دوستان کملطفی میکنند و این موضوع به سازمان لیگ و هیئترئیسه آن ارتباط دارد.
وی افزود: دوستان حدود چهار ماه پیش در جلسهای حضور داشتند؛ همان افرادی که در فضای مجازی مطلبی منتشر کرده بودند، در آن جلسه هم حضور داشتند و خودشان موضوعی را پذیرفتند و چیزی را واگذار کردند. بهتر است خودشان در این خصوص پاسخ بدهند.
مدیرعامل تراکتور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده سربازی علیرضا بیرانوند و استعلام انجام شده در این خصوص، گفت: فعلاً توضیح بیشتری در این زمینه نمیدهم و اجازه بدهید موضوع در زمان مناسب اعلام شود اما او سرباز نخواهد شد.
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