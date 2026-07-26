به گزارش خبرنگار مهر، یوسف محمودی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: طرح «موکب صدای زائر» با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاههای خدمترسان و ارتقای کیفیت خدمات به زائران، در دستور کار قرار گرفته است و از این طریق، زائران میتوانند گزارشات، شکایات و پیشنهادات خود را ثبت و پیگیری کنند.
وی با اشاره به استقرار کارشناسان اداره کل بازرسی استانداری در مرزهای شلمچه و چذابه، خاطرنشان کرد: علاوه بر سازوکار ثبت شکایات، همکاران ما بهصورت میدانی نیز مشکلات زائران را بررسی و موانع احتمالی را در اسرع وقت رفع میکنند.
محمودی طراحی این سامانه را تسهیلکننده ارتباط زائران با مسئولان و بهبود فرآیند رسیدگی به مسائل آنان دانست و ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی این موکب، کیفیت خدمات ارائهشده به زوار در مسیر پیادهروی اربعین ارتقا یابد.
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین خوزستان در پایان، از تلاش بیوقفه تمامی دستاندرکاران ستاد اربعین حسینی استان در آمادهسازی امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران در دو مرز شلمچه و چذابه، قدردانی کرد.
زائران اربعین حسینی برای گزارش و پیگیری درخواستها، شکایات و مشکلات خود میتوانند از راههای تماس با شماره تلفن ۱۱۱ در ساعات اداری، وبگاه رسمی به آدرس http://111.ir و ارسال پیام به شناسه (آیدی) @Arbainkhouz1405 در پیامرسان داخلی ایتا اقدام کنند.
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