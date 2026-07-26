فهرست موکب های قرآنی اربعین در ایران و عراق

مشخصات و محل استقرار مواکب فرهنگی ـ قرآنی در ایران و عراق به همت قرارگاه مردمی قرآنی اربعین با هدف تسهیل دسترسی زائران به برنامه‌های قرآنی و معرفی ظرفیت‌های فعال جامعه قرآنی کشور در موسم اربعین حسینی(ع)، منتشر شد.

براساس این فهرست، ده‌ها موکب قرآنی در شهرهای نجف اشرف، کربلای معلی، کوفه، مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و همچنین در شهرهای مختلف ایران و مرزهای منتهی به عراق، پذیرای زائران خواهند.

این مواکب با اجرای محافل انس با قرآن، کرسی‌های تلاوت، جلسات حفظ و تدبر، برنامه‌های آموزشی، پاسخگویی به مسائل قرآنی و فعالیت‌های فرهنگی، فضای معنوی راهپیمایی اربعین را غنا خواهند بخشید.

براساس اطلاعات منتشرشده، در کشور عراق ۳۶ موکب فرهنگی ـ قرآنی در نقاط مختلف از جمله نجف اشرف، کربلای معلی، مسیر طریق‌الحسین(ع)، کوفه و دیگر مناطق محل تردد زائران مستقر هستند، این مواکب با نام‌هایی همچون «حضرت علی‌اصغر(ع)»، «کوثرالرضا»، «حضرت معصومه(س)»، «شهر طلاخونچه»، «خدام‌المنتظر»، «اللهم صل علی محمد و آل محمد»، «انصارالحسین»، «شهدای گمنام ولایت»، «صاحب‌الزمان(عج)»، «باب‌الحوائج(ع)»، «محبان امام مهدی(عج)»، «ریحانه‌الحسین(س)» و ده‌ها عنوان دیگر، برنامه‌های متنوع قرآنی را برای زائران اجرا می‌کنند.

همچنین در ایران نیز ۴۱ موکب فرهنگی ـ قرآنی در استان‌ها، شهرها و مرزهای منتهی به عراق فعالیت خواهند داشت. این مواکب در استان‌هایی همچون ایلام، خوزستان، فارس، همدان، اردبیل، گلستان، سمنان، کرمانشاه، لرستان، بوشهر و دیگر مناطق مستقر شده‌اند و با برگزاری محافل قرآنی، نشست‌های معرفتی، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، محافل خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی، به استقبال زائران اربعین می‌روند.

براساس اعلام قرارگاه مردمی قرآنی اربعین، مشخصات هر موکب شامل نام موکب، مسئول یا خادم قرآنی و نشانی دقیق محل استقرار آن منتشرشده تا زائران بتوانند با سهولت بیشتری از برنامه‌های قرآنی و فرهنگی این مواکب بهره‌مند شوند.

قرارگاه مردمی قرآنی اربعین با شعار «الحسین شهید القرآن» از فعالان، قاریان، حافظان، مربیان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی دعوت کرده است تا با حضور در این مواکب، در برگزاری محافل و برنامه‌های قرآنی ایام اربعین مشارکت کنند و زمینه گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم را در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان فراهم آورند.