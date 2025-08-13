ضرغام مردانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تسلیت اربعین حسینی و ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر گفت: همزمان با ایام اربعین، موکب خدامالحسین (ع) شهرستان گناوه به عنوان موکب مرکزی شهرستان در کربلا معلی برپا شده و بهصورت شبانهروزی خدمات متنوع به زائران حسینی ارائه میدهد.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات گناوه افزود: این موکب که به نمایندگی از مردم مؤمن، ولایتمدار و حسینی گناوه فعالیت میکند، از ۱۰ مردادماه جاری در بابالطویریج، بعد از پل امام حسین (ع) و در کنار حسینیه فاطمهالزهرا (س) اهالی حله شهر کربلا مستقر شده و با همکاری سایر مواکب به پذیرایی از زائران میپردازد.
مدیر اجرایی موکب خدام الحسین (ع) گناوه با اشاره به خدمات ارائه شده توسط این موکب گفت: موکب مرکزی خدام الحسین (ع) شهرستان گناوه به صورت شبانه روز به بیش از هزار نفر از زائران صبحانه، نهار و شام و خدمات اسکان (خواهران و برادران) ارائه میدهد و همچنین روزانه نزدیک به پنج هزار نفر زائر نیز درب موکب پذیرایی میشوند.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی و عتبات و عالیات گناوه بیان کرد: امسال پذیرایی درب موکب با همکاری موکبهای مدافعان حرم شهرستان گناوه و یکی از مواکب عراقی به صورت مشترک انجام میشود.
مردانی یادآور شد: در کنار ارائه خدمات ذکر شده کارهای فرهنگی متعدد از قبیل برگزاری نماز جماعت، استفاده از روحانیون و سخنرانیهای مذهبی، برگزاری مراسم عزاداری و مداحی با حضور مداحان شهرستانی، استانی و کشوری و دعا در موکب برگزار میشود.
وی تصریح کرد: ۶۰ نفر خادم خواهر و برادر در موکب خدام الحسین (ع) شهرستان گناوه به زائران خدمت رسانی میکنند که تلاشهای مخلصانه همگی قابل تقدیر است.
وی بیان کرد: طی روزهای گذشته نماینده استاندار و مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان از موکب بازدید کردند و موارد مورد نظر اعلام و برای رفع مشکلات اعلام آمادگی شد که از مسئولان در این زمینه تقدیر میشود.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی و عتبات و عالیات گناوه گفت: امسال ۱۶ موکب از شهرستان گناوه ثبت شدهاند که در شلمچه، نقطه صفر مرزی، نجف، کوفه، در عمودهای مسیر نجف تا کربلا و در شهر کربلا مستقر و به ارائه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین در ایران و کشور عراق مشغول هستند.
وی بیان کرد: این موکب ها خدمات اسکان، پذیرایی، برنامههای فرهنگی متعدد را به زائران حسینی که از سراسر دنیا در این همایش عظیم شرکت کردهاند، ارائه میدهند که این خدمات تا روز اربعین ادامه خواهد یافت.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گناوه در پایان از همکاری و همراهی رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات استان بوشهر، فرماندار، فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) شهرستان، امام جمعه گناوه و شهردار و شورای اسلامی، مسئولان ادارات، معاونین فرماندار، نیروی انتظامی و مردم ولایی و مؤمن و خیرین در حمایت و برپایی مواکب اربعین تقدیر کرد و افزود: مردم مؤمن و خیرین شهرستان هر سال کمکهای بسیار خوبی در برپایی موکب و تأمین نیازها داشتهاند و امسال نیز همکاری لازم انجام شد.
