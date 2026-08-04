به گزارش خبرنگار مهر، موتورسیکلتها سالهاست یکی از اجزای جدانشدنی ترافیک تهران هستند؛ وسیلهای که برای بسیاری از شهروندان راهی سریع برای عبور از شلوغیهای پایتخت است، اما همزمان به دلیل تردد گسترده، آلایندگی برخی مدلهای فرسوده و بینظمی در عبور و مرور، همواره یکی از چالشهای مدیریت شهری بوده است. حالا پس از سالها بحث و بررسی، بار دیگر موضوع ورود موتورسیکلتها به طرح ترافیک تهران مطرح شده تصمیمی که هنوز مشخص نیست چه زمانی و با چه سازوکاری به مرحله اجرا میرسد.
یکی از دلایل مطرح شدن این موضوع، سهم بالای موتورسیکلتها در ترددهای شهری و تأثیر برخی موتورسیکلتهای فرسوده و کاربراتوری بر آلودگی هوا عنوان شده است. در سالهای گذشته برخی مسئولان شهری تأکید کردهاند که ساماندهی این وسایل نقلیه میتواند بخشی از برنامه کنترل آلودگی هوای تهران باشد، البته به شرطی که برای موتورسیکلتهای فعال در حوزه حملونقل و مشاغل وابسته، تدابیر لازم در نظر گرفته شود.
شروع ماجرا؛ وقتی شورا به فکر مجوز طرح برای موتورها افتاد
موضوع ورود موتورسیکلتها به طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ به شکل جدیتری در شورای شهر تهران مطرح شد. در آن زمان مجتبی شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد موضوع اختصاص آرم طرح ترافیک به موتورسیکلتها در کمیسیون عمران شورا بررسی شده است.
همچنین ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران درباره تعرفه ورود موتورسیکلتها به محدوده طرح ترافیک صحبت کرد و از پیشبینی هزینهای متفاوت برای موتورسیکلتها خبر داد.
با وجود این اظهارنظرها، طرح در آن مقطع به مرحله اجرا نرسید و موضوع برای سالها در حد بررسی باقی ماند. نبود زیرساخت مناسب برای شناسایی موتورسیکلتها، کنترل تردد و نحوه اعمال قانون، از جمله موانع اجرای این تصمیم عنوان شد.
بازگشت دوباره طرح؛ این بار در مسیر بازنگری ترافیکی تهران
سالها بعد و همزمان با بازنگری در طرحهای ترافیکی پایتخت، موضوع ساماندهی موتورسیکلتها دوباره روی میز مدیریت شهری قرار گرفت.
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ درباره تغییرات طرح ترافیک اعلام کرد که این طرح در حال بررسی کارشناسی است و پس از بررسیهای لازم باید در شورای ترافیک تهران مطرح و مراحل تصویب را طی کند.
با تصویب ضوابط طرح ترافیک سال ۱۴۰۵، موضوع ورود موتورسیکلتها یک گام جلوتر رفت.
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که موتورسیکلتها نیز در ضوابط جدید طرح ترافیک مشمول پرداخت عوارض ورود به محدوده شدهاند.
به گفته تشکری هاشمی، برای موتورسیکلتهایی که اطلاعات خود را در سامانه شهرداری ثبت کنند، مبلغی حدود ۷ هزار تومان برای دریافت مجوز ورود پیشبینی شده است.
خبر اجرای طرح منتشر شد؛ موتورهای برقی و بنزینی چه میشوند؟
پس از انتشار این جزئیات، اخباری درباره اجرای ضوابط جدید طرح ترافیک برای موتورسیکلتها منتشر شد. بر اساس این ضوابط، موتورسیکلتها نیز برای ورود به محدوده طرح باید مطابق مقررات اقدام کنند.
طبق این اعلام، موتورسیکلتهای برقی در صورت ثبتنام در سامانه شهرداری تهران امکان تردد بدون پرداخت عوارض را دارند و مالکان موتورسیکلتهای بنزینی باید پیش از ورود به محدوده، نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
همچنین طرح ترافیک تهران از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۸ اجرا میشود و تردد بدون ثبت مجوز در این بازه زمانی مشمول جریمه خواهد بود.
چمران: ساماندهی موتورسیکلتها باید در برنامه ترافیکی باشد
در ادامه این مسیر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ درباره طرحهای ترافیکی و ساماندهی موتورسیکلتها گفت موضوع موتورسیکلتها باید در برنامههای ترافیکی شهر مورد توجه قرار گیرد.
چمران تأکید کرد طرحهای ترافیکی بدون توجه به ساماندهی موتورسیکلتها نمیتوانند پاسخگوی شرایط امروز تهران باشند و این بخش باید در برنامههای آینده دیده شود.
محمدخانی: اجرا نیازمند زیرساخت است
پس از انتشار خبرهای مربوط به اجرای طرح برای موتورسیکلتها، ابهامهایی درباره زمان آغاز آن مطرح شد.
در همین رابطه عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد موضوع دریافت عوارض از موتورسیکلتها در مصوبه طرح ترافیک ۱۴۰۵ آمده است، اما اجرای آن نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم است.
وی تأکید کرد زمان اجرا و جزئیات عملیاتی شدن این بخش از طرح هنوز نهایی نشده و برخی مطالب منتشرشده درباره نحوه اجرا مورد تأیید شهرداری نیست.
حالا باید منتظر ماند
اکنون پس از سالها مطرح شدن ایده ورود موتورسیکلتها به طرح ترافیک، این موضوع بار دیگر در قالب مصوبه طرح ترافیک ۱۴۰۵ مطرح شده است؛ اما همچنان پرسش اصلی باقی است که زیرساختهای لازم چه زمانی آماده میشود و آیا این بار موتورسیکلتها واقعاً وارد چرخه طرح ترافیک خواهند شد یا این تصمیم نیز مانند گذشته در انتظار اجرا باقی میماند.
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