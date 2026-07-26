به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر یکشنبه در جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین که با حضور وزیر کشور برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در استان اصفهان برای پشتیبانی از زائران حسینی، اظهار کرد: مجموعه مدیریتی استان از ماهها قبل برنامهریزی گستردهای را برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرزهای خروجی کشور و همچنین شهرهای زیارتی عراق در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در همین چارچوب تاکنون ۶ جلسه ستاد استانی اربعین و بیش از ۵۰ جلسه کمیتههای تخصصی با محوریت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، حملونقلی و فرهنگی برگزار شده تا خدماترسانی به زائران با انسجام و آمادگی بیشتری دنبال شود.
استاندار اصفهان با اشاره به بخشی از نتایج این هماهنگیها ادامه داد: برآیند این برنامهریزیها، استقرار ۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیرهای منتهی به مرزهای چهارگانه، شهرهای زیارتی نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و نیز در مسیر «طریقالحسین» بوده است که هر یک متناسب با مأموریت تعریفشده، در حوزههای اسکان، تغذیه، راهنمایی و خدمات فرهنگی در حال فعالیت هستند.
جمالینژاد در تشریح خدمات درمانی و امدادی استان نیز گفت: درمانگاه «نبا» در شهر نجف اشرف با استقرار ۱۲ دستگاه آمبولانس و حضور ۸۰ نفر از نیروهای درمانی و پشتیبانی، فعالیت خود را آغاز کرده و در حال ارائه خدمات به زائران است.
وی اضافه کرد: همچنین مسئولیت امداد، راهنمایی و پشتیبانی از زائران در مسیر طریقالحسین به استان اصفهان واگذار شده و در همین راستا ۱۵۰ نفر نیروی متخصص برای انجام این مأموریت به منطقه اعزام شدهاند تا در طول مسیر، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه دهند.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت صنایع و بنگاههای بزرگ اقتصادی استان در پشتیبانی از عملیات اربعین بیان کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، روزانه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران به مرزهای چهارگانه از سوی ظرفیتهای پشتیبان استان تأمین و اعزام میشود که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران داشته است.
وی همچنین از تقویت بخش فرهنگی مواکب خبر داد و تصریح کرد: حدود ۲۰۰ مبلغ دینی نیز برای استقرار در مواکب و پاسخگویی به مسائل شرعی، معرفتی و فرهنگی زائران اعزام شدهاند تا در کنار خدمات رفاهی، نیازهای معنوی و فرهنگی زائران نیز مورد توجه قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان اصفهان در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی روند خدمترسانی به زائران اظهار کرد: در کنار اقدامات انجامشده، برخی مسائل و کاستیها وجود دارد که باید با جدیت بیشتری از سوی دستگاههای ملی مورد رسیدگی قرار گیرد تا سطح رضایتمندی زائران افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای موجود گفت: تأخیر محسوس در آغاز فعالیت برخی مواکب سبب شده شماری از زائران در روزهای ابتدایی با درهای بسته مواجه شوند و این مسئله بهطور طبیعی نارضایتیهایی را به دنبال داشته است؛ از این رو لازم است برنامهریزیها به گونهای باشد که مواکب در زمان مقرر وارد مدار خدمت شوند.
جمالینژاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی در حوزه توقف و ساماندهی خودروها اشاره کرد و افزود: تأخیر در واگذاری پارکینگها به پیمانکاران و نیز پذیرش خودروها پیش از نصب دوربینهای پلاکخوان، از جمله موضوعاتی است که تا حدی موجب نارضایتی زائران شده و ضرورت دارد هرچه سریعتر تعیین تکلیف و ساماندهی شود.
وی با انتقاد از نحوه توزیع حمایتها و اعتبارات اظهار کرد: در برخی بخشها نوعی ناعدالتی در توزیع منابع مشاهده میشود؛ به این معنا که کمکهای انجامشده بیشتر متوجه شهرداریها بوده، در حالی که دهیاریهای مستقر در مسیر طریقالحسین نیز بار قابل توجهی از خدمات را بر دوش دارند و نباید از این حمایتها بیبهره بمانند.
استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت تأمین اقلام حیاتی برای زائران، به موضوع آب شرب اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانیهای جدی، عدم تحقق کامل تعهدات مربوط به تأمین آب آشامیدنی است، بهگونهای که از مجموع ۳۳ میلیون بطری آب تعهدشده از سوی وزارتخانهها و دستگاههای مسئول، تاکنون تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار بطری تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: این میزان معادل حدود ۶ درصد از کل تعهدات است و بههیچوجه پاسخگوی حجم نیاز موجود در ایام اوج تردد زائران نیست؛ از این رو انتظار میرود وزارت کشور و سایر دستگاههای متولی با قید فوریت برای جبران این کمبود و پیشگیری از بروز مشکل در خدمترسانی وارد عمل شوند.
جمالینژاد تأکید کرد: استان اصفهان با همه ظرفیتهای اجرایی، مردمی، درمانی، فرهنگی و پشتیبانی خود در میدان خدمت به زائران اربعین حضور دارد، اما ارتقای کیفیت این خدمات نیازمند همراهی بیشتر دستگاههای ملی، رفع ناهماهنگیها و تأمین بهموقع امکانات و اقلام مورد نیاز است.
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