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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

سناریوهای عملیاتی انتقال گاز برای زمستان تدوین می‌شود

سناریوهای عملیاتی انتقال گاز برای زمستان تدوین می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز بر آمادگی شبکه انتقال گاز در شمال شرق کشور برای عبور از پیک مصرف زمستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی در نشست با هیئت‌رئیسه منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان شرکت انتقال گاز ایران، به‌ویژه کارکنان منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، اظهار کرد: صنعت گاز در زمستان پیش‌رو برای سربلندی در امر خدمت‌رسانی، وظایف مهمی بر عهده دارد که بخش عمده‌ای از این مأموریت بر دوش شرکت انتقال گاز و مناطق تابعه آن است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه ۴ عملیات انتقال گاز در شمال شرق کشور و نقش کلیدی این منطقه در تأمین انرژی استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان گفت: تدوین سناریوهای عملیاتی متنوع، از جمله پایش مستمر خطوط لوله در مناطق سردسیر، هماهنگی با سایر ارکان زنجیره انرژی در منطقه و ستاد برای مدیریت پیک مصرف و استقرار تیم‌های واکنش سریع در نقاط حساس، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند استمرار جریان پایدار گاز را در سخت‌ترین شرایط جوی تضمین کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: اجرای این برنامه‌ها زمینه تأمین آسایش هم‌وطنان در شمال شرق کشور را فراهم می‌کند و نقش مهمی در پایداری شبکه گاز در دوره اوج مصرف خواهد داشت.

توکلی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همدلی کارکنان صنعت نفت و گاز، کشور از شرایط فعلی با موفقیت عبور کند.

کد مطلب 6899842
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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