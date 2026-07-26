به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی در نشست با هیئت‌رئیسه منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان شرکت انتقال گاز ایران، به‌ویژه کارکنان منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، اظهار کرد: صنعت گاز در زمستان پیش‌رو برای سربلندی در امر خدمت‌رسانی، وظایف مهمی بر عهده دارد که بخش عمده‌ای از این مأموریت بر دوش شرکت انتقال گاز و مناطق تابعه آن است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه ۴ عملیات انتقال گاز در شمال شرق کشور و نقش کلیدی این منطقه در تأمین انرژی استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان گفت: تدوین سناریوهای عملیاتی متنوع، از جمله پایش مستمر خطوط لوله در مناطق سردسیر، هماهنگی با سایر ارکان زنجیره انرژی در منطقه و ستاد برای مدیریت پیک مصرف و استقرار تیم‌های واکنش سریع در نقاط حساس، از جمله اقدام‌هایی است که می‌تواند استمرار جریان پایدار گاز را در سخت‌ترین شرایط جوی تضمین کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: اجرای این برنامه‌ها زمینه تأمین آسایش هم‌وطنان در شمال شرق کشور را فراهم می‌کند و نقش مهمی در پایداری شبکه گاز در دوره اوج مصرف خواهد داشت.

توکلی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همدلی کارکنان صنعت نفت و گاز، کشور از شرایط فعلی با موفقیت عبور کند.