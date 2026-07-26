هشدار انتظامی به وکلای شاغل خارج از حوزه پروانه

به گزارش خبرنگار مهر، اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمرکز و استمرار فعالیت حرفه‌ای، دایر نمودن دفتر، جذب و پذیرش عمده امور وکالتی و استقرار عملی محل اشتغال در حوزه‌ای غیر از حوزه مندرج در پروانه وکالت، بدون تحصیل مجوز قانونی از کانون ذی‌ربط، تخطی از الزامات انتظامی حرفه وکالت محسوب می‌شود.

مستندات قانونی؛ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی

بر اساس مقررات لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن، پروانه وکالت برای حوزه معین صادر شده و اشتغال حرفه‌ای وکیل در چارچوب حوزه مقرر در پروانه و مقررات حاکم بر انتقال، تغییر محل اشتغال و تأسیس دفتر وکالت سامان یافته است.

مصادیق تخلف؛ اخلال در نظام توزیع خدمات حقوقی و نقض صلاحیت محلی وکلا

چنین رفتاری، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام توزیع خدمات حقوقی و نقض مقررات مربوط به صلاحیت محلی وکلا، مغایر با تکلیف قانونی وکیل مبنی بر رعایت قوانین و مقررات، حفظ نظم حرفه‌ای، صداقت و رعایت شئون وکالت بوده و از مصادیق تخلف انتظامی و رفتار خلاف شأن وکالت است.

قابل تعقیب در دادسرای انتظامی وکلا

در صورت احراز تمرکز فعالیت حرفه‌ای وکیل در محلی غیر از حوزه مندرج در پروانه و فقدان مجوز قانونی، موضوع حسب مورد قابل تعقیب و رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا خواهد بود.