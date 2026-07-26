مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برقراری پروازهای فوقالعاده در فرودگاه کرمانشاه همزمان با افزایش سفرهای اربعین خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و با توجه به زیرساختهای مناسب و فعالیت شبانهروزی فرودگاه کرمانشاه، از سوم مردادماه ۱۰ پرواز فوقالعاده در مسیرهای تهران-کرمانشاه و بالعکس و همچنین مشهد مقدس-کرمانشاه و بالعکس برقرار شده است.
وی افزود: این پروازها با هدف تسهیل جابهجایی زائران و پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در ایام اربعین حسینی برنامهریزی شده و در صورت فراهم شدن شرایط، تعداد پروازهای فوقالعاده در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با اشاره به ظرفیت این فرودگاه برای برقراری پروازهای بینالمللی نیز گفت: تمامی زیرساختهای لازم برای انجام پرواز در مسیر نجف اشرف فراهم است و در صورت درخواست شرکتهای هواپیمایی، هیچ محدودیتی برای برقراری پروازهای فوقالعاده در مسیر نجف-کرمانشاه وجود ندارد.
بیاتی خاطرنشان کرد: فرودگاه کرمانشاه با آمادگی کامل در تلاش است ضمن ارائه خدمات مطلوب به زائران، بخشی از بار تردد جادهای استان در ایام اربعین را کاهش دهد و شرایط مناسبی برای سفر هوایی زائران فراهم کند.
نظر شما