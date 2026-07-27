به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه با کانال ۱۲ رسانه رژیم صهیونیستی ادعا کرد: در حال انجام مذاکرات عمیقی با ایران هستیم. اگر آنها موفق نشوند، به یک عملیات نظامی گسترده باز خواهیم گشت!

رئیس‌ جمهور آمریکا در ادامه در تلاش برای سفیدشویی تجاوزهای پیشین خود به ایران آن هم حین مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، مدعی شد: من به درخواست میانجیگران برای دادن فرصتی به مذاکره با ایران موافقت کردم.

دونالد ترامپ سپس با هدف آرام کردن فضای ملتهب کشورش که در پی تبعات ناشی از تجاوز پرهزینه به ایران به ویژه در زمینه قیمت سوخت رخ داده است، ادعا کرد: اجازه نمی‌دهم مذاکرات مدت زیادی طول بکشد. فرصت برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات با ایران کوتاه است. من تصمیم گرفتم حملات به ایران را متوقف کنم؛ زیرا کشورهای میانجی درخواست فرصتی برای مذاکره کردند. کشورهای میانجی از من خواستند که عملیات نظامی انجام ندهم و من معتقدم که ایرانی‌ها می‌خواهند به توافق برسند.اگر مذاکرات با ایران شکست بخورد، من برای اقدام نظامی قوی آماده‌ام!

ادعای ترامپ پیرامون مذاکره و رایزنی، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.