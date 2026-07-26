سردار احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از بازدید از پایانه مرزی خسروی، با اشاره به آمادگی مطلوب این مرز برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: امروز توفیق حاصل شد تا از مرز بین‌المللی خسروی در جریان سفرهای اربعینی بازدید داشته باشیم و از نزدیک روند خدمت‌رسانی دستگاه‌های مختلف به زائران را بررسی کنیم.



وی با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و مرزبانی، افزود: خوشبختانه همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند و حوزه انتظامی و مرزبانی نیز با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی هستند و اقدامات انجام شده نشان‌دهنده هماهنگی مطلوب میان بخش‌های مختلف است.

تردد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای هفتگانه

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به آمار تردد زائران از مرزهای کشور، تصریح کرد: تا این لحظه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زائر از هفت گذرگاه رسمی کشور عبور کرده و خود را به مراسم باشکوه اربعین حسینی رسانده‌اند که از این تعداد، سهم مرز خسروی تاکنون بیش از ۱۱۲ هزار نفر ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود این آمار در روزهای آینده افزایش بیشتری پیدا کند.



سردار رادان با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی، گفت: از زائران عزیز درخواست دارم یکی از گزینه‌های اصلی خود برای سفر اربعین را مرز خسروی قرار دهند، چرا که تمامی زیرساخت‌های لازم در این مرز فراهم شده و از نظر شرایط آب‌وهوایی نیز نسبت به مرزهای جنوبی و حتی مرز مهران وضعیت مناسب‌تر و شرایط آسان‌تری برای تردد زائران وجود دارد.



وی ادامه داد: با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای آینده، همه دستگاه‌های مسئول آماده ارائه خدمات هستند و تلاش خواهیم کرد با برنامه‌ریزی انجام شده، روند عبور زائران با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.



فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سجاد» در دو سوی مرز ایران و عراق، خاطرنشان کرد: این سامانه در مرز خسروی فعال شده و موجب شده است زمان توقف و ایستایی زائران هنگام عبور از مرز به حدود چهار ثانیه کاهش پیدا کند که این موضوع نقش مهمی در روان‌سازی تردد زائران خواهد داشت.



سردار رادان همچنین با مقایسه وضعیت مرز خسروی با سال گذشته، اظهار کرد: بازدید سال گذشته نیز برای من بسیار امیدوارکننده بود، اما واقعیت این است که امسال تفاوت‌ها کاملاً محسوس است و ارتقای زیرساخت‌ها به شکل چشمگیری قابل مشاهده است.



وی افزود: توسعه و آماده‌سازی پارکینگ‌ها، ایجاد سایبان‌های مناسب برای رفاه زائران، فراهم شدن امکانات حمل‌ونقل عمومی از محل پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی و سایر خدمات رفاهی، نشان‌دهنده تلاش گسترده مسئولان استان کرمانشاه برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی به زائران است.



فرمانده کل انتظامی کشور در پایان ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان، تأکید کرد: اقدامات انجام شده باعث شده مرز خسروی هر سال نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای میزبانی از زائران اربعین داشته باشد و این روند رو به رشد، نویدبخش برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین در این گذرگاه بین‌المللی است.