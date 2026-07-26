به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به روند اجرای پروژه تصفیه‌خانه آب شرب کلنو، این طرح را یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی حوزه آب در غرب استان دانست و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، مشکل کمبود آب شرب ۱۹ روستای مناطق غربی شهرستان کلاردشت و بیرون‌بشم بخش مرزن‌آباد برطرف شده و پایداری شبکه آبرسانی این مناطق به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

برارزاده با بیان اینکه عملیات بتن‌ریزی آبگیر این پروژه به پایان رسیده است، افزود: در حال حاضر اجرای دیواره‌های داخلی، ورودی آب و فیلترهای بتنی با سرعت در دست اجراست و تلاش می‌شود این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

وی نصب فیلترهای جدید را یکی از بخش‌های کلیدی این پروژه عنوان کرد و گفت: با تکمیل این مرحله، ظرفیت تولید آب شرب افزایش خواهد یافت و تصفیه‌خانه حتی در زمان افزایش کدورت رودخانه نیز بدون خروج کامل از مدار، با ظرفیت متناسب به فعالیت ادامه می‌دهد؛ موضوعی که از اختلال در روند تأمین آب مشترکان جلوگیری خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از اجرای همزمان طرح‌های تکمیلی در شبکه آبرسانی منطقه خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرای کلکتور ۶۰۰ میلی‌متری پایین‌دست تصفیه‌خانه رودبارک، اصلاح خطوط انتقال آب به مخازن لاهو و دوبال و نصب شیرآلات کنترلی برای مدیریت دبی و توزیع بهینه آب در حال انجام است.

برارزاده در ادامه با اشاره به روند نوسازی تصفیه‌خانه آب شرب رودبارک افزود: فیلترهای فرسوده این تصفیه‌خانه از مدار خارج و تجهیزات جدید جایگزین شده‌اند و با تکمیل عملیات لوله‌گذاری و اتصالات، این مجموعه به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی در پایان از اجرای پروژه احداث مخزن ذخیره آب در روستاهای اویجدان و لشسر نیز خبر داد و تصریح کرد: با تکمیل این طرح‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی آب، پایداری شبکه توزیع و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان شهرستان کلاردشت به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.