به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور، مدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف انقلابی اظهار کرد: به لطف الهی، تا به امروز در برگزاری راهپیمایی‌ها و تظاهرات ملی شاهد استقبال گسترده و حضور پرشور مردم در سطح استان بوده‌ایم و مشکلات اجرایی خاصی در این مسیر وجود نداشته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی، مسئول پیشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، از تلاش‌های صادقانه وی در مدیریت این نهاد قدردانی کرد و برای حجت‌الاسلام بخشی، رئیس جدید این شورا در استان، آرزوی موفقیت نمود.

وی مشهد مقدس را پیشگام در اجرای برنامه‌های کلان فرهنگی و تجمعات اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: تجمعات شبانه در مشهد ظرفیت بالایی دارند، هرچند تدارکات و مدیریت آن‌ها دشواری‌های خاص خود را به همراه دارد. با وجود تکیه بر کمک‌های مردمی، تا کنون چالش جدی در تأمین این تجمعات نداشته‌ایم؛ با این حال، ضرورت دارد مدیر جدید با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

لزوم هم‌افزایی نیروهای انقلابی تحت مدیریت شورای هماهنگی

علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثرتر این شورا در رویدادهای اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و افزود: اگر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محوریت قرار دادن فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نسبت به جذب و سازماندهی نیروهای انقلابی و مؤمن اقدام نماید، می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌تری در جامعه ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: در صورت تحقق این رویکرد در مرکز و در سطح ملی، الگوی مدیریت صحیح و منسجم به استان‌ها، از جمله مشهد مقدس نیز منتقل شده و شاهد خروجی‌های تأثیرگذارتری در عرصه عمومی خواهیم بود.