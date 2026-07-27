اجرای ۲۴ پروژه آبرسانی در بابل

حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای همزمان ۲۴ پروژه آبرسانی در شهرستان بابل اظهار کرد: این طرح‌ها با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف شهرستان در حال اجرا است و نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین آب شرب شهر و بخش‌های شش‌گانه بابل خواهد داشت.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه آب شرب افزود: هرچند اجرای این پروژه‌ها اقدامی مؤثر برای کاهش مشکلات موجود است، اما رفع ریشه‌ای تنش آبی نیازمند تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی و تخصیص اعتبارات بیشتر است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش جمعیت شناور در مازندران طی روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل گفت: حضور گسترده مسافران، فشار مضاعفی بر شبکه‌های تأمین و توزیع آب شرب وارد می‌کند و این مسئله ضرورت تقویت زیرساخت‌های آبرسانی را بیش از پیش آشکار ساخته است.

نتاج ادامه داد: انتظار می‌رود دولت با توجه به شرایط استان‌های گردشگرپذیر، منابع مالی بیشتری برای اجرای پروژه‌های زیربنایی از جمله احداث مخازن ذخیره، حفر چاه‌های جدید و توسعه خطوط انتقال و توزیع آب در شهرستان بابل اختصاص دهد تا پایداری تأمین آب شرب برای شهروندان تضمین شود.