هشدار قضایی درباره وضعیت فرودگاه جاسک؛ ادامه این شرایط قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد پارسانیا عصر چهارشنبه در بازدید از فرودگاه جاسک اظهار کرد: در جریان بازدید میدانی از فرودگاه جاسک وضعیت موجود این مجموعه مناسب ارزیابی نشد و ضرورت دارد نهادهای مسئول استانی و کشوری در اسرع وقت برای رفع مشکلات و بهبود زیرساخت‌ها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مردم جاسک به‌طور جدی به خدمات فرودگاهی نیاز دارند، افزود: در حال حاضر زیرساخت‌های فرودگاه پاسخگوی نیازهای موجود نیست و ادامه این وضعیت قابل پذیرش نخواهد بود.

دادستان جاسک تصریح کرد: با وجود شرایط نامناسب فعلی، کارکنان و مسئولان محلی فرودگاه با تلاش فراوان در حال ارائه خدمات به مردم هستند اما استمرار این وضعیت بدون اصلاح و نوسازی اساسی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و خطرات احتمالی شود.

پارسانیا با اشاره به اینکه این بازدید در راستای صیانت از حقوق عامه انجام شده است، ادامه داد: در این بازدید دستورات لازم برای رفع فوری بخشی از مشکلات صادر شد که بخشی از آن‌ها در همان روز برطرف شد با این حال مجموعه فرودگاه همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌روست که نیازمند ورود و حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی استان و کشور است.

وی هشدار داد: در صورت عدم رفع نواقص در مهلت مقرر، دستگاه قضائی با هدف حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.