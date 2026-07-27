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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۷

ممنوعیت تخلیه مستأجران تا پایان ۱۴۰۵ در آذربایجان‌شرقی

ممنوعیت تخلیه مستأجران تا پایان ۱۴۰۵ در آذربایجان‌شرقی

تبریز- معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از ممنوعیت صدور حکم تخلیه مستأجران تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: افزایش اجاره‌بها در استان نیز بیش از ۲۵ درصد ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های دولت برای حمایت از مستأجران، اظهار کرد: با توجه به تفویض اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استان‌ها، شورای مسکن آذربایجان‌شرقی افزایش ۳۰ درصدی را پیشنهاد کرده بود، اما بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی و مصوبه سران سه قوه، هرگونه افزایش بیش از ۲۵ درصد، چه در بخش ودیعه و چه اجاره ماهانه، در سطح استان ممنوع است.

وی افزود: بر اساس مصوبات موجود، تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران وجود ندارد و این موضوع تنها در شرایط اضطراری و با ارائه مدارک و مستندات قانونی از سوی موجر امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نظارت بر اجرای این مصوبات از طریق سامانه «خودنویس» انجام می‌شود، گفت: این فرآیند با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مستأجران به‌صورت مستمر رصد و کنترل خواهد شد.

رضوی با اشاره به پایان ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: در حال حاضر ثبت‌نام جدیدی برای این طرح انجام نمی‌شود و تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح «استیجار» یا «آشیان» است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، قرار است واحدهای مسکونی آماده خریداری و در اختیار زوج‌های جوان دهک‌های یک تا شش درآمدی قرار گیرد که تاکنون ۲۱۱ واحد خریداری و در سامانه بارگذاری شده و جزئیات واگذاری آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، تسریع در اجرای پروژه‌ها مستلزم مشارکت متقاضیان در تأمین آورده است و تأخیر در پرداخت آورده، روند تحویل واحدها را به تعویق خواهد انداخت.

رضوی در پایان درباره طرح تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد نیز گفت: در این طرح، با تأمین ۵۵ هکتار زمین، ظرفیت ساخت مسکن از یک‌هزار و ۸۰۰ واحد به چهار هزار و ۴۷۲ واحد افزایش یافته و برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز کمک‌های بلاعوض تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6900239

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