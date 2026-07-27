رتبه نخست مراغه در پرداخت وام اشتغال کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ابراهیمی روز دوشنبه گفت: امسال ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال مدد جویان تخصیص یافته است.

رئیس کیمته امداد مراغه افزود: سال گذشته نیز ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال برای ۴۲۷ طرح دراین شهرستان پرداخت شده و برای هزار و ۲۰۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی مراغه هم اکنون بر اجرای یک هزار و ۶۰۰ طرح اشتغال مددجویان نظارت می‌کند.

مدیر کمیته امداد مراغه گفت: بخشهای تولید پوشاک، صنایع دستی، تولیدات هنری، تابلو فرش، طرح‌های خدماتی، دام و طیور از جمله تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزود: توانمندسازی، ایجاد اشتعال پایدار با درآمد ثابت و شناساندن توان مددجویان کمیته امداد مراغه از اهداف توسعه طرح‌های اشتغال است.

در شهرستان مراغه بیش از ۶ هزار خانواده از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند هستند.