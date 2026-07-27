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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۱

شمشیربازی قهرمانی جهان - هنگ کنگ

پاکدامن به جمع ۳۲ شمشیرباز برتر جهان راه یافت

پاکدامن به جمع ۳۲ شمشیرباز برتر جهان راه یافت

علی پاکدامن با غلبه بر شمشیرباز ۲۷ ساله ایتالیایی وارد جدول ۳۲ نفره رقابت های قهرمانی جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان امروز (دوشنبه ۵ مرداد) با برگزاری دیدارهای انفرادی و حذفی اسلحه سابر مردان در هنگ کنگ پیگیری شد.

علی پاکدامن تنها نماینده ایران در این جدول بود که مقابل «متئو نری» از ایتالیا قرار گرفت و موفق به شکست ۱۵ به ۱۳ این شمشیرباز ۲۷ ساله شد.

پاکدامن به جمع ۳۲ شمشیرباز برتر جهان راه یافت

با این پیروزی، پاکدامن به جدول ۳۲ نفره رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان راه یافت. او در این جدول با  «ویلیام موریل» از آمریکا رقابت می کند. این شمشیرباز آمریکایی در جدول ۶۴ نفره برابر «رمی گاریگه» از فرانسه به برتری ۱۵ بر ۸ دست یافت. 

محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور دیگر شمشیربازان ایران در مسابقات قهرمانی جهان بودند که پیش از مرحله حذفی به کار خود پایان دادند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر ایرانی ثبت نام شده برای این رقابت ها بود که به دلیل عدم صدور ویزا از اعزام بازماند.

کد مطلب 6900243

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