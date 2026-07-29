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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

مرادی: بیش از ۷ هزار زائر گیلانی راهی مرزهای اربعین شدند

مرادی: بیش از ۷ هزار زائر گیلانی راهی مرزهای اربعین شدند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اعزام ۷ هزار و ۷۷۰ زائر از ابتدای اجرای طرح اربعین حسینی به مرزهای کشور خبر داد و گفت: بیشترین اعزام‌ها به مرز مهران بوده است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین حسینی تا پایان روز ششم مردادماه، مجموعاً ۷ هزار و ۳۸۰ زائر گیلانی با ۲۴۶ دستگاه اتوبوس به مرز مهران اعزام شده‌اند.

وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، ۳۹۰ نفر از زائران استان با ۱۳ دستگاه اتوبوس مسیر مرز خسروی را برای شرکت در آیین اربعین انتخاب کرده‌اند.

مرادی با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمات‌رسانی به زائران، تأکید کرد: تمامی اتوبوس‌های اعزامی تحت معاینه فنی و ایمنی قرار گرفته‌اند و رانندگان نیز دوره‌های توجیهی لازم را گذرانده‌اند تا سفری امن و بدون دغدغه برای زائران فراهم شود.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان تصریح کرد: فرایند جابه‌جایی زائران تا پایان ایام اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تمهیدات لازم برای بازگشت زائران نیز اندیشیده شده است.

کد مطلب 6902455

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