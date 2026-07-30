مرادی: بیش از ۹۶۰۰ زائر گیلانی راهی مرزهای اربعین شدند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح جابه جایی زائران اربعین حسینی از ابتدای مردادماه، اظهار کرد: از آغاز اجرای این طرح تا هفتم مرداد، تعداد ۹ هزار و ۲۱۰ زائر گیلانی با استفاده از ۳۰۷ دستگاه اتوبوس به مرز مهران اعزام شده اند که نشان دهنده استقبال گسترده زائران استان از این طرح است.

مرادی با بیان اینکه خدمات رسانی به زائران با اولویت ایمنی و رفاه در دستور کار قرار دارد، افزود: در همین مدت، ۴۲۰ زائر دیگر نیز با ۱۴ دستگاه اتوبوس به مرز مهران منتقل شده اند و تمامی اعزام ها با رعایت کامل استانداردهای فنی و ایمنی و با هماهنگی دستگاه های مرتبط انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل ونقل عمومی استان برای ارائه خدمات در روزهای آتی، تصریح کرد: پیش بینی می شود با نزدیک شدن به اوج سفرهای اربعین، حجم اعزام ها افزایش یابد و از همین رو همه ظرفیت های ناوگان فعال شده تا زائران بدون دغدغه به مرزهای تعیین شده منتقل شوند.

وی در پایان بر تداوم پایش های مستمر وضعیت جاده ها، هماهنگی با پلیس راه و سایر نهادهای متولی برای تسهیل تردد زائران تأکید کرد.