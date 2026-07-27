محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، الگوی تابستانه همچنان بر مرکز کشور حاکم است و در روزهای پیش رو تغییرات فشار ناشی از نفوذ هوای خنک از شرق اروپا به غرب آسیا و آسیای میانه، شرایط جوی استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.



کارشناس هواشناسی قم افزود: پیامد این شرایط، افزایش سرعت وزش باد و کاهش قابل توجه دمای هوا در استان خواهد بود و روند افت دما از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت.



وی گفت: امروز دوشنبه پنجم مردادماه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات به ویژه در ابتدای شب، وزش باد شرقی موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.



ترابیان بیان کرد: سرعت باد امروز بین ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و در مناطق مرتفع نیز وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.



روند کاهش دما تا پنج‌شنبه ادامه دارد



وی افزود: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، آسمان استان عمدتاً صاف خواهد بود اما در ساعات میانی روز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: هرچند امروز تغییر محسوسی در دمای هوا نسبت به روز گذشته مشاهده نخواهد شد اما از فردا کاهش محسوس دما آغاز می‌شود و این روند طی روزهای بعد نیز ادامه خواهد داشت.



وی گفت: برای روز سه‌شنبه آسمان صاف همراه با وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است که به تدریج از شدت باد کاسته خواهد شد و سرعت باد در این روز بین ۵۵ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می‌شود.



ترابیان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، کمینه دمای هوای قم در روز دوشنبه ۲۸ درجه سانتی‌گراد و بیشینه آن ۴۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و در روز سه‌شنبه نیز کمینه دما به ۲۷ درجه و بیشینه دما به ۴۰ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.



جمکران گرم‌ترین و دستجرد خنک‌ترین نقطه استان بود



وی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: دستجرد با ثبت دمای ۲۲.۶ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان در ساعات ابتدایی روز بوده است.



کارشناس هواشناسی قم خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی، جمکران با ثبت بیشینه دمای ۴۴.۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان قم گزارش شده است.



وی تأکید کرد: با تداوم وزش باد در روزهای آینده، احتمال خیزش گردوخاک در برخی مناطق استان وجود دارد و کاهش دما نیز به تدریج تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.