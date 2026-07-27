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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

زائران اربعین با ناوگان شهرداری کرمانشاه به مرز سومار منتقل می‌شوند

زائران اربعین با ناوگان شهرداری کرمانشاه به مرز سومار منتقل می‌شوند

کرمانشاه- مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز خسروی از آغاز جابه‌جایی زائران اربعین در مسیر گیلانغرب تا مرز رسمی سومار با ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه برای نخستین‌بار خبر داد.

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از آغاز خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه در مسیر گیلانغرب تا مرز رسمی سومار خبر داد.

وی اظهار کرد: برای نخستین‌بار جابه‌جایی زائران اربعین در مسیر گیلانغرب تا مرز رسمی سومار با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه انجام می‌شود که این اقدام در راستای تسهیل تردد و افزایش رفاه زائران برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز خسروی افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، مرز رسمی سومار نیز آمادگی کامل برای پذیرش و تردد زائران اربعین از سراسر کشور را دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

شهبازی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح، روان‌سازی تردد و کاهش زمان انتظار زائران است، تصریح کرد: تلاش شده با به‌کارگیری ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل شهرداری کرمانشاه، شرایطی مناسب برای جابه‌جایی ایمن، سریع و منظم زائران در این مسیر فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی از اولویت‌های اصلی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین است و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات شایسته و تسهیل سفر زائران در مرز رسمی سومار پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6900295

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    نظرات

    • جلال سرخوندی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      کل اتوبوس شهرداری کرمانشاه برای این کلانشهر ۵۰ دستگاه است!!!!

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