غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از آغاز خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه در مسیر گیلانغرب تا مرز رسمی سومار خبر داد.

وی اظهار کرد: برای نخستین‌بار جابه‌جایی زائران اربعین در مسیر گیلانغرب تا مرز رسمی سومار با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری شهرداری کرمانشاه انجام می‌شود که این اقدام در راستای تسهیل تردد و افزایش رفاه زائران برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین در مرز خسروی افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، مرز رسمی سومار نیز آمادگی کامل برای پذیرش و تردد زائران اربعین از سراسر کشور را دارد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی با هماهنگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

شهبازی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح، روان‌سازی تردد و کاهش زمان انتظار زائران است، تصریح کرد: تلاش شده با به‌کارگیری ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل شهرداری کرمانشاه، شرایطی مناسب برای جابه‌جایی ایمن، سریع و منظم زائران در این مسیر فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی از اولویت‌های اصلی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین است و تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات شایسته و تسهیل سفر زائران در مرز رسمی سومار پیش‌بینی شده است.