سرعت بالا منجر به مرگ راننده تریلر در جاده بروجرد - اراک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیسراه، ساعت ۰۵:۴۵ صبح امروز دوشنبه و در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه تریلر هوو در محور بروجرد - اراک، کیلومتر ۱۲ (پیچ زینعلی)، بلافاصله عوامل پلیسراه، مأموران انتظامی و نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
متأسفانه در این سانحه، راننده تریلر در دم فوت شد، برابر اعلام کارشناس پلیسراه، علت تامه این حادثه، عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه گزارش شده است.
پلیس با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، از تمامی رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به قوانین راهنماییورانندگی و پرهیز از هرگونه شتابزدگی، از بروز حوادث ناگوار و خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
تخطی از سرعت مطمئنه، تنها چند ثانیه زودتر رسیدن نیست؛ بلکه ممکن است به بهای ازدسترفتن جان انسانها و داغدار شدن خانوادهها تمام شود.
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